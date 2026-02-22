Prima pagină » Sport » FC Argeș câștigă cu Farul și își consolidează locul de play-off

FC Argeș câștigă cu Farul și își consolidează locul de play-off

FC Argeș a câștigat cu 1-0 meciul cu Farul Constanța, disputat în etapa a 28-a din Superliga.
FC Argeș câștigă cu Farul și își consolidează locul de play-off
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
22 feb. 2026, 17:23, Sport

În minutul 36, Bogdan Andone, antrenorul argeșenilor, a fost eliminat de Istvan Kovacs după proteste la o decizie de arbitraj.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 51 de Ricardo Matos.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ocupă locul 6, cu 46 de puncte, iar Farul Constanța se află pe 11, cu 37 de puncte.

Echipele de start

FC Argeș: Căbuz – Oancea, M. Tudose, Garutti, Borta – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Micovschi, Matos, Bettaieb;

Rezerve: Straton, Crăciun, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, R. Moldoveanu, Brobbey, Ad. Manole, Idowu, B. Bușe;

Antrenor: Bogdan Andone.

Farul Constanța: R. Munteanu – Sîrbu, Țîru, Gustavo, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec, Ganea;

Rezerve: Buzbuchi, C. Gheorghe, Duțu, Fotin, Ramalho, L. Banu, Goncear, R. Tănasă, Grigoryan, Doicaru, Vojtus, Markovic;

Antrenor: Ianis Zicu.

Recomandarea video

ANALIZĂ Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
G4Media
Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
Gandul
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ai probleme cu digestia
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor