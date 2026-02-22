FC Argeș câștigă cu Farul și își consolidează locul de play-off

În minutul 36, Bogdan Andone, antrenorul argeșenilor, a fost eliminat de Istvan Kovacs după proteste la o decizie de arbitraj.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 51 de Ricardo Matos.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ocupă locul 6, cu 46 de puncte, iar Farul Constanța se află pe 11, cu 37 de puncte.

Echipele de start

FC Argeș: Căbuz – Oancea, M. Tudose, Garutti, Borta – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Micovschi, Matos, Bettaieb;

Rezerve: Straton, Crăciun, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, R. Moldoveanu, Brobbey, Ad. Manole, Idowu, B. Bușe;

Antrenor: Bogdan Andone.

Farul Constanța: R. Munteanu – Sîrbu, Țîru, Gustavo, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec, Ganea;

Rezerve: Buzbuchi, C. Gheorghe, Duțu, Fotin, Ramalho, L. Banu, Goncear, R. Tănasă, Grigoryan, Doicaru, Vojtus, Markovic;

Antrenor: Ianis Zicu.