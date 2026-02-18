Vassaras, despre faza controversată de la Petrolul – FC Argeș: „arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită”

Arbitrul Radu Petrescu a fost în centrul unui moment controversat la meciul Petrolul Ploiești – FC Argeș 2-1. În minutul 85, la 1-1, el a acordat o lovitură liberă pentru FC Argeș. Micovschi a centrat în careu, iar Sierra a înscris cu capul, însă înainte ca mingea să ajungă la el, Petrescu a fluierat și a oprit jocul, astfel că golul nu a fost validat.

Ce spune președintele CCA

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a declarat că arbitrul Radu Petrescu a greșit la faza din minutul 85.

„În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mpd eronat. În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită. Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul de unde a avut loc incidentul”, a spus Kyros Vassaras.

CCA condamnă instigarea la violență

De asemenea, CCA a condamnat ferm orice formă de discurs care incită, direct sau indirect, la violență împotriva arbitrilor și a transmis că erorile trebuie analizate prin mecanismele regulamentare, nu prin amenințări sau limbaj agresiv.

„Arbitrajul reprezintă un pilon fundamental al fotbalului. Orice eroare, fie ea reală sau percepută, trebuie analizată prin mecanismele regulamentare existente, nu prin amenințări sau printr-un limbaj care încurajează acte de agresiune. Oficialii cluburilor de fotbal au responsabilitatea de a promova fair-play-ul. Discursul radical nu face decât să creeze tensiuni inutile în stadioane și să pună în pericol siguranța brigăzilor de arbitri. Fotbalul înseamnă respect și educație. Atunci când liderii din sport folosesc cuvinte care pot genera violență, întreaga structură a competiției are de suferit”, a transmis CCA, potrivit FRF.