Petrolul Ploiești-FC Argeș, meciul care deschide vineri etapa a 27-a a Superligii

În 3 februarie 2026, Petrolul – Unirea Slobozia 1-0 a fost singura victorie reușită de prahoveni în ultimele opt etape, în rest au trei remize și patru înfrângeri.

De cealaltă parte, piteștenii au câștigat șase dintre cele 13 deplasări din campionatul curent, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 64 de ori, de 24 de ori au câștigat piteștenii, de 22 de ori s-au impus prahovenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

În etapa a 27-a mai sunt programate următoarele meciuri:

Metaloglobus-Oțelul Galați, sâmbătă

Universitatea Cluj-Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă

UTA Arad-FC Botoșani, duminică

Farul Constanța-Rapid, duminică

Universitatea Craiova-FCSB, duminică

Hermannstadt-CFR Cluj, luni

Dinamo-Unirea Slobozia, luni.