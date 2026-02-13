Prima pagină » Sport » Petrolul Ploiești-FC Argeș, meciul care deschide vineri etapa a 27-a a Superligii

Petrolul Ploiești-FC Argeș, meciul care deschide vineri etapa a 27-a a Superligii

Meciul Petrolul Ploiești-FC Argeș este programat vineri de la ora 20.00 în deschiderea etapei a 27-a a Superligii de fotbal.
Petrolul Ploiești-FC Argeș, meciul care deschide vineri etapa a 27-a a Superligii
Foto: LPF
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 07:25, Sport

În 3 februarie 2026, Petrolul – Unirea Slobozia 1-0 a fost singura victorie reușită de prahoveni în ultimele opt etape, în rest au trei remize și patru înfrângeri.

De cealaltă parte, piteștenii au câștigat șase dintre cele 13 deplasări din campionatul curent, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 64 de ori, de 24 de ori au câștigat piteștenii, de 22 de ori s-au impus prahovenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

În etapa a 27-a mai sunt programate următoarele meciuri:

Metaloglobus-Oțelul Galați, sâmbătă
Universitatea Cluj-Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă
UTA Arad-FC Botoșani, duminică
Farul Constanța-Rapid, duminică
Universitatea Craiova-FCSB, duminică
Hermannstadt-CFR Cluj, luni
Dinamo-Unirea Slobozia, luni.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
Gandul
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor