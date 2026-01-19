Petrolul-Universitatea Craiova încheie luni etapa a 22-a a Superligii

Meciul este programat luni de la ora 20.00.

În 1 decembrie 2025, Petrolul – Metaloglobus 4-1, a fost singura victorie reușită de prahoveni în ultimele opt etape, în rest au cinci remize și două înfrângeri.

De cealaltă parte, oltenii au câștigat patru dintre cele 10 deplasări din campionatul curent, iar de alte patru ori au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

Meciul va fi special pentru Eugen Neagoe, cel care a evoluat în tricoul alb-albastru timp de nouă sezoane, fiind jucător de bază la ultimul titlu câștigat de gruparea din Bănie (1990-1991).

De la revenirea Petrolului pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de patru ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de prahoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

În etapa a 22-a s-au înregistrat următoarele rezultate:

FC Argeș-FCSB 1-0

Unirea Slobozia-UTA 1-3

Farul-Hermannstadt 1-1

Rapid-Metaloglobus 1-0

Csikzereda-FC Botoșani 1-0

CFR Cluj-Oțelul Galați 1-0

Dinamo-U Cluj 1-0.