Andrei Rațiu, votat „Tricolorul” lunii februarie de suporterii echipei naționale de fotbal

Fundașul român Andrei Rațiu a avut evoluții foarte bune în ultima perioadă, reușind două pase decisive în două etape consecutive din campionatul Spaniei.

Una dintre prestațiile sale remarcabile a venit în victoria obținută de Rayo Vallecano în meciul cu Atlético Madrid, partidă în care Andrei Rațiu a fost desemnat jucătorul meciului.

Podiumul lunii februarie a fost completat de Dennis Man și Răzvan Marin.

Dennis Man a marcat trei goluri în campionatul Țărilor de Jos.

Răzvan Marin a avut șase contribuții decisive pentru AEK Atena, cu două goluri și patru pase decisive în a doua lună a anului.

Pe lista nominalizaților s-au mai aflat Raul Opruț, Valentin Mihăilă, Daniel Bîrligea și Lorenzo Biliboc.

Clasamentul „Tricolorul anului”

Primii trei clasați în fiecare lună acumulează puncte în ierarhia anuală: 10 puncte pentru locul 1, 6 puncte pentru locul 2 și 3 puncte pentru locul 3.

După primele două luni din 2026, Dennis Man conduce clasamentul „Tricolorul anului” cu 12 puncte, grație celor două clasări pe locul secund.

El este urmat de câștigătorii lunilor de până acum, Ionuț Radu și Andrei Rațiu, ambii cu câte 10 puncte.

Premiu pentru suporteri

Suporterii înregistrați în aplicația Tricolorii pot participa pe tot parcursul anului la diverse concursuri, precum votul pentru jucătorul lunii, ghicirea scorurilor meciurilor echipelor naționale sau alegerea golului anului.

Cel mai activ utilizator va câștiga o experiență alături de echipa națională a României într-un meci disputat în deplasare