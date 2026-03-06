Prima pagină » Sport » Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru play-off-ul Campionatului Mondial de fotbal 2026

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri lista preliminară a jucătorilor din străinătate care pot face parte din lotul echipei naționale de fotbal a României pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026.
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru play-off-ul Campionatului Mondial de fotbal 2026
Petre Apostol
06 mart. 2026, 15:33, Sport

România va juca semifinala play-off-ului împotriva reprezentativei Turciei, pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00.

Dacă va câștiga, naționala României va disputa finala play-off-ului pe 31 martie, în deplasare. Adversară ar fi câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Lotul final va fi stabilit ulterior și va include o parte dintre stranierii anunțați vineri, plus jucători din campionatul intern.

Lista preliminară a stranierilor:

Portari

Ionuț Radu (Celta de Vigo, Spania) – 7 selecții / 0 goluri

Fundași

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania) – 36/2

Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia) – 23/0

Radu Drăgușin (Tottenham Hotspur, Anglia) – 27/1

Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania) – 8/1

Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa, Polonia) – 5/0

Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China) – 44/1

Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel) – 2/0

Mijlocași

Marius Marin (Pisa SC, Italia) – 35/0

Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia) – 72/12

Vlad Dragomir (Pafos FC, Cipru) – 5/0

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China) – 84/15

Adrian Șut (Al Ain FC, EAU) – 8/0

Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia) – 51/8

Marius Corbu (Ferencvárosi TC, Ungaria) – 0/0

Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia) – 33/5

Dennis Man (PSV Eindhoven, Țările de Jos) – 43/11

Atacanți

Louis Munteanu (D.C. United, SUA) – 4/2

Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia) – 27/7

Ioan Vermeșan (Hellas Verona, Italia) – 0/0

Atacantul Ioan Vermeșan se află pentru prima dată pe lista preliminară a primei reprezentative. Acesta face parte și din echipa națională U21 și va fi chemat la echipa mare, dacă selecționerul va decide includerea sa în lotul final.

