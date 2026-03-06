Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru play-off-ul Campionatului Mondial de fotbal 2026

România va juca semifinala play-off-ului împotriva reprezentativei Turciei, pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00.
Dacă va câștiga, naționala României va disputa finala play-off-ului pe 31 martie, în deplasare. Adversară ar fi câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.
Lotul final va fi stabilit ulterior și va include o parte dintre stranierii anunțați vineri, plus jucători din campionatul intern.
Portari
Ionuț Radu (Celta de Vigo, Spania) – 7 selecții / 0 goluri
Fundași
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania) – 36/2
Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia) – 23/0
Radu Drăgușin (Tottenham Hotspur, Anglia) – 27/1
Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania) – 8/1
Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa, Polonia) – 5/0
Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China) – 44/1
Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel) – 2/0
Mijlocași
Marius Marin (Pisa SC, Italia) – 35/0
Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia) – 72/12
Vlad Dragomir (Pafos FC, Cipru) – 5/0
Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China) – 84/15
Adrian Șut (Al Ain FC, EAU) – 8/0
Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia) – 51/8
Marius Corbu (Ferencvárosi TC, Ungaria) – 0/0
Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia) – 33/5
Dennis Man (PSV Eindhoven, Țările de Jos) – 43/11
Atacanți
Louis Munteanu (D.C. United, SUA) – 4/2
Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia) – 27/7
Ioan Vermeșan (Hellas Verona, Italia) – 0/0
Atacantul Ioan Vermeșan se află pentru prima dată pe lista preliminară a primei reprezentative. Acesta face parte și din echipa națională U21 și va fi chemat la echipa mare, dacă selecționerul va decide includerea sa în lotul final.