România a aflat cu cine joacă la barajul pentru Cupa Mondială 2026. ”Misiune imposibilă”: întâlnim în semifinală una dintre cele mai dificile adversare, iar eventuala finală am disputa-o în Slovacia sau Kosovo

UPDATE 14:45 Dacă tricolorii trec de Turcia, ar urma să joace în finală la Bratislava sau la Pristina.

Tabloul complet:

Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia

Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda

UPDATE 14:43 România va juca în deplasare în Turcia în semifinala de pe 26 martie, iar dacă va câștiga, va juca cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Ce rezultate a înregistrat Turcia în calificări:

deplasare | Spania: 2-2

acasă | Bulgaria: 2-0

acasă | Georgia: 4-1

deplasare | Bulgaria: 6-1

acasă | Spania: 0-6

deplasare | Georgia: 3-2

Linia de clasament: 6 | 4 | 1 | 1 | 13 puncte | 17:12 golaveraj

UPDATE 14:40 România va juca cu Turcia

Italia joacă cu Irlanda de Nord

Ucraina va juca cu Suedia

Danemarca va juca cu Macedonia de Nord

UPDATE 14:35 Se știu primele meciuri de la baraj

Bosnia-Herțegovina – Țara Galilor pe traseul A

Albania – Polonia pe traseul B

Slovacia – Kosovo traseul C

Cehia – Irlanda pe traseul D

UPDATE 14:30 A început tragerea la sorți pentru play off-ul din Europa.

Italia e pe traseul A, Ucraina pe traseul B, Turcia pe traseul C, Danemarca pe tabloul D

UPDATE 14:13 Înainte de play-off-ul UEFA, se organizează play-off-ul intercontinental.

Noua Caledonie va juca cu Jamaica, iar câștigătoarea va înfrunta în finală Republica Democrată Congo.

Bolivia va juca cu Surinam, iar învingătoarea va juca cu Irak în finală pentru un loc la turneul final organizat în SUA, Mexic și Canada.

UPDATE: A început tragerea la sorți organizată de FIFA

Știrea inițială: Pentru a obține calificarea la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri eliminatorii, semifinală și finală, disputate fiecare într-o singură manșă.

Tragerea la sorți pentru play-off are loc joi, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

Evenimentul va fi acoperit în timp real pe MEDIAFAX, în format Live Text.

Cum arată urnele

Urnele 1–3 au fost formate pe baza clasamentului FIFA, iar urna a patra este destinată câștigătoarelor de grupă din Liga Națiunilor care nu au încheiat pe primele două poziții în preliminarii.

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord.

Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026

În semifinală, echipa României va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia / Danemarca / Ucraina / Turcia) în deplasare.

Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala împotriva câștigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 și alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorți.

De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorți.

Detalii despre posibilii adversari ai tricolorilor

Italia a făcut parte din Grupa I, unde a întâlnit Norvegia, Israel, Estonia și Moldova. „Squadra Azzurra” a fost înfrântă de Norvegia lui Erling Haaland de două ori.

Italienii au încheiat pe locul secund, departe de ritmul impus de norvegieni, continuând astfel seria campaniilor complicate din ultimii ani.

Danemarca a evoluat în Grupa C, alături de Scoția, Grecia și Belarus. Danezii au pornit ca favoriți, însă două meciuri slabe în fața Scoției, un egal și o înfrângere, le-au compromis șansele la primul loc.

Turcia a fost în Grupa E, unde Spania a dominat autoritar. Deși turcii au avut un parcurs solid, pierderea meciului direct cu Spania i-a scos din lupta pentru locul întâi.

Ucraina a jucat în Grupa D cu Franța, Islanda și Azerbaidjan. Echipa lui Rebrov a avut evoluții bune, însă duelurile cu Franța au făcut diferența. Francezii au controlat grupa de la început până la final.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, fiind prima ediție cu 48 de echipe.