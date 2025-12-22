Denis Drăguș, despre Cupa Mondială: America e visul suprem, toți vom da totul pentru calificare

Drăguș afirmă că, deși Turcia este văzută drept favorită, „tricolorii” pot profita de acest statut.

„Ei sunt foarte siguri că se vor califica, au așa o atitudine de superioritate, dar eu cred că avem și noi șansele noastre, chiar dacă ei sunt favoriți. Noi am mai fost în situația asta, când am întâlnit echipe care nu ne-au luat în serios, și am profitat. Oricum, cred că va fi un meci frumos de trăit și sper să ne amintim frumos de el peste ani”, a declarat internaționalul român pentru FRF.tv.

Calificarea la Campionatul Mondial, obiectivul prioritar al „tricolorilor”

Pentru lotul României, calificarea la Campionatul Mondial este obiectivul prioritar.

„Toți ne gândim la America, e visul suprem. Sunt doar două meciuri care ne despart de el. Toți vom da totul pentru a ni-l realiza”, a subliniat Drăguș.

În cazul unei victorii cu Turcia, România va juca pentru calificare cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Partida cu Turcia se va juca pe Beșiktaș Arena din Istanbul, stadion cunoscut pentru atmosfera intensă.

„E unul dintre cele mai frumoase stadioane. Dacă scorul va fi de partea noastră, nu știu cum va fi atmosfera. E un meci pe care merită să îl simți din toate punctele de vedere”, a spus atacantul.

În ciuda unor rezultate sub așteptări în ultima perioadă, Denis Drăguș este convins că suporterii continuă să creadă în echipa națională și în șansa unei calificări istorice.

Drăguș, despre eliminarea din meciul cu Bosnia

Drăguș a vorbit și despre meciul cu Bosnia și Herțegovina, pe care îl consideră cel mai dificil episod al ultimului an, după eliminarea suferită în acel joc.

„Dacă aș putea, aș retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonașul roșu. A fost greu de digerat”, a declarat Drăguș.