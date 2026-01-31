Prima pagină » Sport » Denis Drăguș nu va juca în meciul cu Turcia din semifinala play-off-ului Campionatului Mondial

Atacantul Denis Drăguș nu va juca în meciul din martie cu Turcia din play-off-ul Cupei Mondiale.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 10:52, Sport

Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins, s-a anunțat sâmbătă pe pagina de Facebook a Echipei naționale de fotbal a României.

Astfel, atacantul nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia – România.

Partida este programată în 26 martie, la Istanbul.

Drăguș a fost eliminat în meciul cu Bosnia și Herțegovina.

„Dacă aș putea, aș retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonașul roșu. A fost greu de digerat”, a declarat Drăguș într-un interviu din decembrie acordat frf.tv.

El a fost suspendat două etape pentru cartonașul roșu văzut în meciul cu Bosnia, decizie pe care FRF a atacat-o cu apel.

În cazul unei victorii cu Turcia, România va juca pentru calificarea la Campionatul Mondial cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

 

 

