S-a decis. Iată unde se joacă Turcia-România. Nu este stadionul lui Galatasaray

Barajul pentru CM 2026 la Istanbul

Naționala Turciei va întâlni România pe teren propriu în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026, meciul urmând să se dispute la Istanbul.

Partida este programată joi, 26 martie 2026, pe stadionul Beşiktaş Park și va începe la ora 20:00, ora locală, adică 19:00 ora României.

Decizia de a alege arena lui Beșiktaș în detrimentul stadionului lui Galatasaray – intens vehiculat inițial – a surprins mulți fani. Totuși, Beșiktaș Park este recunoscut pentru acustica sa impresionantă și pentru faptul că oferă una dintre cele mai „fierbinți” atmosfere din fotbalul european, argumente care cântăresc mult într-un meci de o asemenea miză.

Beșiktaș Park – un stadion modern, gata pentru un duel de top

Construit pe locul vechiului stadion İnönü, noul Beșiktaș Park îmbină designul modern cu o așezare spectaculoasă, foarte aproape de Bosfor. Tribunele sunt nearene, aproape de teren, ceea ce accentuează impresia de „presiune” asupra adversarului și amplifică zgomotul produs de suporteri.

Beșiktaș Park este una dintre cele mai moderne arene ale Turciei.

Câteva detalii interesante despre stadion: