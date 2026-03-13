Sportivii au schiat în pantaloni scurți și tricouri la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina

Vremea caldă de la Jocurile Paralimpice care se desfășoară până duminică îi face pe unii sportivi să se întrebe: ar trebui aceste Jocuri să aibă loc mai devreme în cursul anului, când vremea rece este mai sigură?,potrivit AP.

„Dacă ar fi decizia mea, aș muta absolut Jocurile Olimpice și Paralimpice”, a declarat snowboarderul american Zach Miller.

Căldura de la începutul lunii martie ar fi „aproape imposibilă” fără influența schimbărilor climatice, a declarat Shel Winkley, meteorolog la Climate Central.

Efect al schimbărilor climatice

Cercetătorii spun că locurile care pot găzdui în mod fiabil Jocurile Paralimpice se vor micșora din cauza schimbărilor climatice. Jocurile Paralimpice au loc de obicei la două săptămâni după Jocurile Olimpice de iarnă. Comitetul Internațional Olimpic a declarat că are în vedere rotirea Jocurilor într-un grup permanent de locații potrivite și organizarea lor mai devreme, deoarece luna martie devine prea caldă pentru Jocurile Paralimpice.

Comitetul Paralimpic Internațional colaborează cu CIO pentru a analiza datele. Mutarea lor nu este ușoară din cauza altor competiții sportive majore de iarnă, dar ar putea fi necesară pentru a asigura cele mai bune condiții, a declarat Craig Spence, directorul de brand și comunicare al IPC.