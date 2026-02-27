Accident tragic în Milano: un tramvai a deraiat într-o intersecție. Un mort și cel puțin 39 de răniți

Incidentul, care a avut loc pe bulevardul central Vittorio Veneto, s-a produs în perioada în care orașul găzduiește prezentările de modă sezoniere și se află în perioada de tranziție dintre găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă și a Jocurilor Paralimpice, potrivit AP.

Tramvaiul nr. 9 traversează centrul capitalei financiare a Italiei. Acesta trebuia să continue în linie dreaptă pe Vittorio Veneto și se deplasa cu viteză mare. Însă, potrivit imaginilor video difuzate de Sky TG24, tramvaiul a virat brusc la o macaz utilizat de o altă linie de tramvai și a deviat de la traseul obișnuit.

Imaginile video arată că tramvaiul aproape s-a răsturnat pe o parte în timp ce lua curba, înainte de a se opri brusc.

Persoanele rănite au fost prinse sub tramvai. În urma accidentului, o persoană a decedat (un bărbat italian în vârstă de 60 de ani, rezident în Rozzano) și cel puțin 39 au fost rănite, scrie Il Messaggero.

Zeci de ambulanțe, mașini de pompieri și mașini de poliție au intervenit la locul accidentului, echipajele escortând pasagerii înveliți în pături termice departe de locul accidentului.