Cel puțin 13 morți și peste 90 răniți după ce un tren a deraiat în statul Oaxaca, din Mexic

Accidentul s-a produs duminică, între localitățile Chivela și Nizanda, în statul Oaxaca, din sudul Mexicului, pe o rută interoceanică ce leagă Oceanul Pacific de Golful Mexic.

Potrivit Marinei mexicane, care administrează linia ferată, la bordul trenului se aflau aproximativ 250 de persoane, dintre care 241 de pasageri și nouă membri ai echipajului.

În urma incidentului, 98 de persoane au fost rănite. 36 dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale în spital.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat pe rețeaua X că cinci persoane rănite se află în stare critică.

Operațiunile de căutare și salvare au fost ample. Marina mexicană a desfășurat 360 de militari, 20 de vehicule, patru ambulanțe terestre, trei ambulanțe aeriene și o dronă tactică.

Procuratura Generală din Mexic a deschis deja o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, a anunțat procurorul general Ernestina Godoy Ramos.

Trenul face parte din proiectul Coridorului Interoceanic din Mexic

Trenul implicat în accident face parte din proiectul Coridorului Interoceanic, lansat în 2023. Proiectul urmărește modernizarea legăturii feroviare de pe Istmul Tehuantepec, potrivit Sky News. Proiectul conectează portul Salina Cruz, de la Pacific, cu Coatzacoalcos, pe coasta Golfului, pe o distanță de aproximativ 290 de kilometri, și este văzut de guvernul mexican drept o alternativă strategică la Canalul Panama.

Marina mexicană și guvernatorul statului Oaxaca, Salomón Jara Cruz, au transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor. Au precizat că autoritățile federale și locale colaborează pentru a sprijini persoanele afectate de această tragedie.