Arheologii din Egipt au descoperit un adăpost rupestru, vechi de 10.000 de ani

Un sit arheologic de artă rupestră vechi de 10.000 de ani a fost descoperit în Peninsula Sinai, din estul Egiptului, a anunțat joi Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, potrivit Le Figaro.

Situl, cunoscut sub numele de „Platoul Umm Irak”, conține un adăpost rupestru lung de 100 de metri, ale cărui diverse gravuri și picturi rupestre permit cercetătorilor să urmărească evoluția expresiei artistice umane din preistorie până în perioada islamică.

Consiliul Suprem pentru Antichități, care operează în Sinaiul de Sud, „a descoperit unul dintre cele mai importante situri arheologice noi, cu o valoare istorică și artistică excepțională”, a anunțat ministerul într-un comunicat publicat joi. Diversitatea sa cronologică îl transformă într -un „muzeu natural în aer liber ”, potrivit lui Hisham El-Leithy, secretarul general al Consiliului Suprem pentru Antichități.

Situl constituie o dovadă suplimentară a succesiunii civilizațiilor

Tavanul adăpostului din stâncă prezintă numeroase picturi cu cerneală roșie – animale, simboluri – și inscripții în arabă și nabateeană. Unele dintre gravuri „reflectă stilurile de viață și activitățile economice ale primelor comunități umane”, a declarat ministerul în comunicatul său de presă.

În interior, excremente de animale, pereți despărțitori din piatră și rămășițele unor vetre confirmă faptul că adăpostul a servit drept refugiu pentru o lungă perioadă de timp. Aceste rămășițe „constituie o dovadă suplimentară a succesiunii civilizațiilor în această parte importantă a teritoriului egiptean de-a lungul mileniilor”, a adăugat ministrul Antichităților, Sherif Fathi, descriind descoperirea ca fiind o „adăugire semnificativă la harta antichităților egiptene”.

Situl este situat în sudul Peninsulei Sinai, unde Cairo desfășoară un proiect imobiliar și turistic major în jurul Sfintei Ecaterina, un important loc de pelerinaj ortodox și destinație pentru drumeții, în ciuda ostilității populației locale, predominant beduine.