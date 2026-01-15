Egiptul primește 1 miliard de euro ca sprijin financiar de la Uniunea Europeană

„Această finanțare ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie: stabilitate economică, democrație, sustenabilitate și stat de drept”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Plata reprezintă a doua tranșă dintr-un pachet total de 5 miliarde de euro și a fost condiționată de îndeplinirea mai multor criterii, a precizat Comisia.

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, Egiptul a pus în aplicare reforme pentru consolidarea stabilității economice, a „făcut pași concreți și credibili pentru respectarea mecanismelor democratice” și a rămas pe traiectoria reformelor cerute de Fondul Monetar Internațional (FMI).

„Plata de joi arată eforturile Egiptului de a construi o economie mai puternică și mai verde”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană urmărește să își extindă cooperarea cu Egiptul în combaterea migrației ilegale, în pofida criticilor venite din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Activiștii susțin că respectarea drepturilor și libertăților în Egipt nu s-a îmbunătățit odată cu intensificarea cooperării cu UE.