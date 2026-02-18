O altă țară se pregătește să elimine vizele pentru cetățenii americani

Până acum, călătorii din aceste țări erau obligați să solicite o viză la sosire. Costul era de 25 de dolari, plătiți în numerar, după aterizarea pe un aeroport egiptean, conform The Street.

Guvernul egiptean extinde scutirile de viză aplicabile în prezent țărilor din Golf. Beneficiarii noilor reguli vor fi cetățenii din peste 30 de țări, printre care SUA, Canada, Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și cele 27 de state ale Uniunii Europene.

Numărul total al naționalităților care pot vizita Egiptul fără viză va ajunge la aproximativ 40.

Noile reguli elimină și taxa de 25 de dolari. Călătorii nu vor mai sta la coadă la ghișeu după un zbor lung pentru o formalitate aproape întotdeauna acordată automat.

Excepție importantă: Peninsula Sinai

Scutirea de viză nu se aplică integral în Peninsula Sinai. Cei care intră prin Sharm El-Sheikh sau Taba vor trebui în continuare să solicite o viză „Sinai Only” la sosire. Aceasta acordă 14 zile în regiune, dar nu permite accesul în Cairo sau Luxor.

De ce face Egiptul acest pas

În 2025, Egiptul a înregistrat un număr record de 19 milioane de turiști. Cele mai multe vizite au venit din Germania, Ucraina, Rusia, Arabia Saudită și Regatul Unit. Interesul american a crescut semnificativ în ultimul an.

Măsura face parte din strategia guvernului de a face față concurenței din partea Marocului și Tunisiei, care luptă pentru aceiași turiști și aceleași bugete de vacanță.