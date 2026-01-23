Destinații turistice care devin tot mai populare. Una dintre ele se află în Europa

Potrivit barometrului, și Japonia se află printre aceste țări. Publicată de UN Tourism, prima ediție din 2026 a acestei analize a dezvăluit că Japonia înregistrează o creștere de două cifre a sosirilor internaționale. Numărul total de turiști a crescut cu 17% în perioada precedentă lunii noimebrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, notează Euronews.

Alte destinații care devin tot mai populare sunt Brazilia, acolo unde volumul de turiști a crescut cu 37% pe tot parcursul anului, dar și Egiptul, cu o creștere de 20% a numărului total de turiști.

Brazilia a devenit o destinație populară datorită festivalurilor și concertelor din țară, Carnavalul din Rio, care are loc în februarie, fac ca Brazilia să devină în fiecare an un magnet pentru turiști.

În 2025, Rio de Janeiro a fost și Capitală Mondială a Cărții, în timp ce concertul artistei Lady Gaga de pe plaja Copacabana a atras, de asemenea, turiști – adunând un total de peste 2,1 milioane de spectatori.

În ceea ce privește Europa, cea mai populară destinație devine Islanda, al cărei volum de sosiri din străinătate a crescut cu 30%.

Având în vedere că eclipsa totală de soare va cufunda anumite părți ale Islandei în întuneric timp de până la două minute în luna august, este de așteptat ca raportul de anul viitor să indice, de asemenea, o creștere.