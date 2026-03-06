Islanda plănuiește un referendum pentru reluarea negocierilor de aderare la UE

Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Islandei, Katrin Gunnarsdottir, care a declarat într-o conferință de presă că decizia guvernului privind organizarea referendumului la data de 29 august a fost luată în unanimitate, notează Reuters.

Islanda a abandonat discuțiile în 2013, în urma a patru ani de negocieri cu blocul comunitar, însă interesul pentru aderarea la UE a revenit în ultimii ani, pe fondul creșterii costului vieții și al războiului din Ucraina, potrivit sondajelor de opinie.

Un alt factor care a determinat schimbarea de opiniei în rândul populației, este instabilitatea geopolitcă.

Amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, teritoriu situat între Islanda și Statele Unite, au intensificat discuțiile despre securitatea și poziționarea strategică a țării nordice.

Potrivit inițiativei guvernului de la Reykjavik, dacă negocierile cu Uniunea Europeană vor fi reluate, rezultatul acestora va fi supus unui al doilea referendum, în cadrul căruia cetățenii islandezi vor decide dacă țara ar trebui să adere efectiv la blocul comunitar.