Guvernul Islandei a anunțat că intenționează să organizeze la finalul lunii august un referendum privind reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, accelerând astfel o promisiune anterioară de a consulta populația până cel târziu în 2027.
Islanda plănuiește un referendum pentru reluarea negocierilor de aderare la UE
06 mart. 2026, 14:53, Știri externe

Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Islandei, Katrin Gunnarsdottir, care a declarat într-o conferință de presă că decizia guvernului privind organizarea referendumului la data de 29 august a fost luată în unanimitate, notează Reuters

Islanda a abandonat discuțiile în 2013, în urma a patru ani de negocieri cu blocul comunitar, însă interesul pentru aderarea la UE a revenit în ultimii ani, pe fondul creșterii costului vieții și al războiului din Ucraina, potrivit sondajelor de opinie.

Un alt factor care a determinat schimbarea de opiniei în rândul populației, este instabilitatea geopolitcă. 

Amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, teritoriu situat între Islanda și Statele Unite, au intensificat discuțiile despre securitatea și poziționarea strategică a țării nordice.

Potrivit inițiativei guvernului de la Reykjavik, dacă negocierile cu Uniunea Europeană vor fi reluate, rezultatul acestora va fi supus unui al doilea referendum, în cadrul căruia cetățenii islandezi vor decide dacă țara ar trebui să adere efectiv la blocul comunitar.

