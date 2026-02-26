Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE „în lunile următoare”

Islanda va organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare a țării la UE în „următoarele luni”, a anunțat premierul țării, Kristrun Frostadottir.

„În lunile următoare vom organiza un referendum privind deschiderea negocierilor, negocierile de aderare pentru ca Islanda să se alăture eventual UE”, a declarat Frostadottir miercuri, într-o conferință de presă comună cu omologul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.

Premierul Islandei a subliniat că reluarea acestor negocieri înseamnă „deschiderea unei oportunități” pentru țară, dar și pentru urmărirea unei mai bune integrări a Islandei în Europa.

Islanda a înghețat negocierile de aderare la UE în 2013

Informația privind intenția de a relua negocierile de aderare la UE a fost publicată inițial de POLITICO la începutul acestei săptămâni.

POLITICO relata că discuțiile de aprofundare a relației dintre UE și Islanda și chiar reluarea negocierilor de aderare au început înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă. Anunțul făcut de premierul Islandei vine acum în contextul în care amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda au făcut ca problema aderării la UE să devină și mai urgentă pentru Islanda.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară. Patru ani mai târziu, în decembrie 2013, guvernul de la momentul respectiv a înghețat negocierile, invocând redresarea rapidă a economiei islandeze.

În martie 2015, Islanda a solicitat să nu mai fie considerată țară candidată la aderarea la UE. Înainte de înghețarea negocierilor în 2013, Islanda încheiase o treime din capitolele de negociere.

În prezent, creșterea costului vieții și războiul din Ucraina au contribuit la reaprinderea interesului Islandei de a adera la UE, potrivit sondajelor de opinie.