Liderul unei țări izolate propune o răsturnare spectaculoasă a alianțelor globale

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat că este pregătit să se „înțeleagă bine” cu Statele Unite dacă statutul nuclear al țării sale este recunoscut, potrivit Le Figaro. Declarația a fost făcută la finalul celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea.

Totodată, Kim Jong-un a respins orice solicitare de renunțare la arsenalul nuclear și a închis ușa dialogului cu Coreea de Sud. Țara vecină a fost desemnată drept „cel mai ostil dușman”.

Americanii au alianțe vechi cu Japonia și Coreea de Sud, în timp ce Coreea de Nord este apropiată de Rusia și China. De aceea, o eventuală apropiere între Coreea de Nord și SUA ar zdruncina din temelii actualul sistem de alianțe global.

Evoluția relației SUA-Coreea de Nord

La congresul precedent din 2021, Kim Jong-un a desemnat Statele Unite drept „cel mai ostil inamic” al națiunii sale. Acum, poziția sa este complet diferită.

„Dacă Washingtonul respectă statutul actual (de putere nucleară) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție (…), și abandonează politica sa ostilă (…), nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite”, a spus Kim, citat de agenția oficială de știri KCNA.

În timpul unui turneu în Asia de anul trecut, Donald Trump s-a declarat „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong-un. El a mers chiar împotriva poziției tradiționale a SUA, recunoscând că țara izolată este „într-un fel o putere nucleară”.

Speculațiile cu privire la o întâlnire Donald Trump- Kim Jong-un în timpul vizitei planificate a președintelui SUA în China se intensifică. Vizita va avea loc în perioada 31 martie – 2 aprilie. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori. Trump a încercat, fără succes, să-l convingă pe liderul nord-coreean să renunțe la armele nucleare.