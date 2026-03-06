UE vrea să evite un nou „caz Ungaria”: reguli mai dure pentru statele care vor să adere la Uniune

Comisia Europeană analizează introducerea unor „mecanisme de protecție pe termen lung”, noi reguli, în tratatele de aderare ale noilor membri. Scopul este ca Uniunea să poată reacționa rapid dacă un stat membru începe să se îndepărteze de valorile democratice sau de principiile statului de drept, arată Politico.

Această dezbatere a fost alimentată de experiența cu Viktor Orbán și guvernul de la Budapesta. Este cunoscut faptul că Ungaria a blocat în repetate rânduri decizii importante ale UE. Inclusiv sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin financiar pentru Ucraina.

Muntenegru, posibil „caz de test” pentru noile reguli

Jakov Milatović a confirmat că autoritățile de la Podgorica discută cu instituțiile europene despre modul în care vor arăta aceste garanții în tratatul de aderare. Comisia Europeană pregătește în prezent un proiect de tratat, care ar putea deveni modelul pentru toate viitoarele extinderi ale Uniunii. În paralel, discuțiile privind extinderea sunt influențate și de alte state candidate sau interesate, precum Ucraina sau Islanda.

Una dintre noile reguli discutate la Bruxelles este suspendarea dreptului de veto pentru noile state membre. Aceasta s-ar aplica în momentul în care se încalcă principiile fundamentale ale Uniunii. În trecut, au existat clauze de protecție pentru statele care au aderat în 2004, însă acestea erau limitate la o perioadă de trei ani și aveau un impact redus. Autoritățile din Muntenegru spun însă că nu ar accepta restricții asupra dreptului lor de vot în instituțiile europene.

Muntenegru: aderarea până în 2028, un obiectiv ambițios

Muntenegru speră să devină membru al Uniunii Europene până în 2028, însă pentru a reuși trebuie să finalizeze negocierile pentru 20 dintre cele 33 de capitole ale legislației Uniunii Europene. Procesul presupune adoptarea unui număr mare de reforme și legi pentru alinierea la standardele europene. În plus, după finalizarea negocierilor, tratatul de aderare trebuie ratificat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii, ceea ce poate dura mai mulți ani.