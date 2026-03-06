Prima pagină » Știri externe » Cinci state UE vor să construiască centre pentru migranți în afara Europei

Germania, Olanda, Austria, Danemarca și Grecia au lansat o inițiativă comună pentru construirea unor centre de deportare în afara Uniunii Europene, pentru migranții ale căror cereri de azil au fost respinse, scrie Euronews.
Planul celor cinci state prevede crearea unor facilități în afara teritoriului UE. Acolo vor fi găzduiți migranții care au primit decizii de returnare, până la repatrierea lor în țările de origine. Miniștrii de interne ai celor cinci state au discutat proiectul la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni europene, la care a participat și comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, arată Euronews.

Potrivit oficialilor europeni, repatrierile reprezintă o parte esențială a unui sistem funcțional de gestionare a migrației. Statele membre caută soluții noi pentru a crește eficiența acestor proceduri.

Mai puțin de o treime dintre migranți sunt repatriați

Datele Eurostat arată că mai puțin de o treime dintre persoanele cărora li se cere să părăsească Uniunea Europeană sunt efectiv returnate în țările de origine. În acest context, coaliția formată din Germania, Olanda, Austria, Danemarca și Grecia dorește să accelereze implementarea centrelor externe și să demonstreze că modelul poate funcționa în practică.

Noua reglementare europeană, convenită de statele membre în decembrie, ar permite guvernelor să trimită migranții respinși în state terțe, pe baza unor acorduri bilaterale. Diplomați europeni spun că statele implicate analizează deja posibile țări care ar putea găzdui aceste centre. Deocamdată numele lor nu sunt făcute publice pentru a evita blocarea negocierilor.

În schimbul găzduirii centrelor, țările respective ar urma să primească stimulente economice sau politice. Grecia, singura țară din sudul Europei implicată în inițiativă, consideră că proiectul ar putea avea și un efect de descurajare a migrației ilegale.

Un proiect controversat

Ideea centrelor de deportare în afara Uniunii Europene este intens criticată de organizațiile pentru drepturile omului. ONG-urile avertizează că astfel de facilități ar putea transforma migranții în persoane reținute pe termen lung în condiții asemănătoare detenției. Astfel, ar apărea riscul unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale.

Propunerea legislativă urmează să fie analizată de Parlamentul European. Dacă va fi aprobată, vor începe negocierile finale cu statele membre pentru implementarea proiectului.

