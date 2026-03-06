Zelenski admite că nu-și vizitează „prea des” copiii, pentru că „este și periculos”. Ce spune despre o nouă candidatură la prezidențiale

Volodimir Zelenski a povestit, în podcastul publicației The Independent, că în actualul context al războiului lansat de Rusia, acesta nu își vede „prea des” familia, recunoscând că își vizitează copiii și soția rar, pentru că „este și periculos”.

„Copiii noștri, la școală, învață și trebuie să fugă foarte repede la adăposturi. Trebuie să o facă. Nu contează unde studiază, în capitală sau mai aproape de linia frontului, pentru că rachetele nu aleg unde să lovească. Ele aduc doar distrugere”, a spus Zelenski în cadrul podcastului The Independent.

În aceste condiții, Zelenski petrece puțin timp cu soția sa, Olena Zelenska, sau cu cei doi copii ai săi – un băiat și o fată în vârstă de 13, respectiv 21 de ani.

Ei locuiesc într-o locație secretă, la fel ca și el. Își vizitează familia „nu prea des”, întrucât știe că este supravegheat intens și este ținta spionajului din partea serviciilor secrete ruse.

În cadrul interviului pentru sursa citată, Zelenski a afirmat că acum trebuie să fie atent cu privire la persoanele pe care le vizitează, dar și locurile în care merge.

El știe că acest lucru le va face ținta campaniilor aeriene ale Rusiei sau a atacurilor locale prin intermediari, care implică ucraineni recrutați pentru bani sau prin șantaj.

„La fel este și pentru familia mea – de aceea încerc să nu merg prea des în anumite locuri”, a declarat el pentru podcastul publicației The Independent.

Intențiile privind o nouă candidatură la prezidențiale

Zelenski a fost întrebat, în cadrul podcastului, și ce planuri are în privința unei noi candidaturi pentru funcția de președinte al Ucrainei. În prezent, țara se află sub lege marțială, astfel că nu pot fi organizate alegeri de niciun fel.

„Nu sunt sigur că aș face-o”, a declarat el pentru sursa citată. „În primul rând, pentru că nu poți fi președintele pe care toată lumea îl iubește. Înțeleg asta. E în regulă. … E păcat! Dar trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar nu vreau să fiu fiu președintele care candidează la alegeri, dar știe că va ieși pe ultimul loc și apoi folosește resursele administrative pentru campania sa”, a adăugat Zelenski.