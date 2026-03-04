Prima pagină » Economic » Morgan Stanley: până la 71 de miliarde de dolari ar putea intra în apărare din fondurile de sustenabilitate europene

Morgan Stanley: până la 71 de miliarde de dolari ar putea intra în apărare din fondurile de sustenabilitate europene

Fondurile de investiții cu obiective de sustenabilitate din Europa se pregătesc să aloce sume masive în sectorul apărării. Morgan Stanley estimează fluxuri de până la 71 de miliarde de dolari.
Andreea Tobias
04 mart. 2026, 13:04, Economic

Până recent, fondurile ESG excludeau în mod sistematic producătorii de arme. Tensiunile geopolitice și conflictele deschise au schimbat această abordare, notează Bloomberg.

 Administratori de active precum Allianz Global Investors și DWS al Deutsche Bank au anunțat că apărarea democrației impune o regândire a principiilor investițiilor etice. Schimbarea a inclus și expunerea la armele nucleare.

Analiștii Morgan Stanley Arushi Agarwal și Marie-Ange Riggio estimează două scenarii.

În primul, fondurile fără expunere actuală în apărare – aproximativ 40% din activele ESG administrate – își aliniază portofoliile la indicii MSCI. Rezultatul: fluxuri de 38 de miliarde de dolari. În al doilea scenariu, restul de 60% dintre fonduri, deja parțial expuse, își ajustează și ele deținerile. Se adaugă alte 33 de miliarde de dolari, total: 71 de miliarde.

Contextul care accelerează schimbarea

Raportul apare pe fondul intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului s-au transformat într-un conflict regional.

Piețele au scăzut, iar prețurile petrolului au crescut. Presiunea asupra fondurilor ESG de a-și revizui restricțiile privind industria de apărare este în creștere.

