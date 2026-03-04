Avertisment al Europol pentru o stațiune din România: Pentru siguranța dumneavoastră, nu ieșiți din casă după ora 22.00

„ATENȚIE! Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU părăsiți locuințele sau spațiile de cazare după ora 22:00 în stațiunea Sovata!”. Este posibil ca în următoarea perioadă să ne confruntăm cu mesaje de tipul RoAlert cu un conținut similar celui de mai sus”, scriu mercuri pe Facebook reprezentanții sindicatului Europol.

Aceștia arată că, potrivit planificărilor de serviciu ale polițiștilor impuse de conducerea IPJ Mureș, după ora 22.00 niciun polițist din structurile poliției judiciare nu este planificat în serviciu în stațiunea Sovata.

„Polițiștii din structurile poliției judiciare vor fi chemați, de la domiciliu, din timpul liber, în situația în care va avea loc un incident major, gen furt, tâlhărie sau fapte cu violență”, transmit sindicaliștii. Ei arată că astfel intervenția rapidă a polițiștilor în caz de incidente va fi limitată, iar timpii operativi vor fi, cu certitudine, depășiți.

„Deși organizația noastră a formulat nenumărate sesizări privind modul deficitar de organizare și planificare a serviciilor structurilor de ordine publică și ale poliției judiciare din IPJ Mureș, conducerea unității a respins toate solicitările de schimbare a programului de lucru din 3 schimburi de 8 ore pe zi în munca în ture de 12/24-12/48, care ar eficientiza nu doar activitatea polițiștilor ci și serviciul public furnizat”, mai spun reprezentanții Europol.