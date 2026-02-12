Prima pagină » Social » Reprezentanți ai unor firme din Mureș ar fi falsificat facturi în valoare de 2 milioane de lei

Reprezentanți ai unor firme din Mureș ar fi falsificat facturi în valoare de 2 milioane de lei

Mai multe persoane de Mureș sunt cercetate pentru evaziune fiscală. Acestea coordonează activitatea mai multor societăți comerciale și ar fi înregistrat, timp de 5 ani, facturi false în evidențele contabile, potrivit IPJ Mureș.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
12 feb. 2026, 08:15, Social

Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2020 – 2025. Grupul de persoane bănuite, care administrează mai multe firme ar fi înregistrat facturi fără conținut real în documentele contabile, creând un prejudiciu de 2.000.000 de lei.

„Activitățile au loc într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în modalitatea înregistrării în evidențele contabile, în perioada 2020-2025, de către mai multe societăți comerciale coordonate de un grup de persoane din județul Mureş, a unor facturi fiscale fără conținut real”, potrivit IPJ Mureș.

Joi, anchetatorii au descins la 40 de adrese în județele Mureș (30), Braşov (2), Iaşi (2), Olt (2), Cluj (1), Argeş (1) și municipiul București (2).

În cadrul perchezițiilor polițiștii au ridicat documente și au decis audierea unora dintre suspecți în județele Suceava, Bihor, Neamț, Ilfov, Satu Mare şi municipiul București.

