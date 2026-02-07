Prima pagină » Social » Un cunoscut vlogger olandez, s-a plimbat prin Ferentari / „Cel mai periculos loc din București e mai sigur decât Berlin”

Unul dintre locurile cunoscute ca fiind cel mai periculoase din București a fost vizitat (și recenzat) de un cunoscut vlogger olandez, Tom van der Heuvel. „Atmosfera se simte ciudat”, însă nu se compară cu alte zone mult mai periculoase din Europa.
Un cunoscut vlogger olandez, s-a plimbat prin Ferentari / „Cel mai periculos loc din București e mai sigur decât Berlin”
Luiza Moldovan
07 feb. 2026, 11:06, Social

„Dutch Travel Maniac”, Tom van den Heuvel, este un vlogger cunoscut în online pentru recenziile sale  la zone urbane reputate ca fiind periculoase.

Ultimul său vlog a fost filmat în Ferentari, zonă bucureșteană cunoscută ca fiind extrem de periculoasă.

„Se simte ciudat”

Vloggerul, care are peste 350.000 de abonați pe YouTube, a filmat 58 de minute în această zonă, timp în care a vorbit cu mai mulți trecători.

Tom spune de la început că nu este foarte familiarizat cu România și că, în afară de Dracula, Steaua București și de faptul că aici sunt femei frumoase nu știe nimic.

Încă din taxi a fost avertizat că zona în care se duce nu e deloc prietenoasă.

Tom a filmat pur și simplu întreaga sa plimbare prin Ferentari și a încercat să discute cu trecătorii.

El simte atmosfera apăsătoare a blocurilor comuniste dărăpănate și mizere și o caracterizează drept „ciudată”.

„Mai periculos este nivelul de corupție al autorităților”

Încercările de dialog se lovesc de bariera lingvistică, însă, la un moment, dat, Tom întâlnește o tânără care-i explică, în engleză, că reputația proastă a zonei vine de acum 30 – 40 de ani, dar că, acum, lucrurile nu mai sunt așa.

Ea îi explică lui Tom că și apartamentele, în această zonă, costă considerabil mai puțin față de alte zone ale Bucureștiului și că, în esență, dacă-și vede de treaba lui, nimeni nu l-ar deranja.

Un trecător i-a explicat că o problemă mai mare decât nivelul de pericol din Ferentari este nivelul de corupție al autorităților.

„Cel mai periculos loc din București e mai sigur decât Berlin”

Spre finalul vizitei, Tom trage concluzia că ferentari nu e nici pe departe atât de periculos pe cât spune legenda.

Interesante au fost și reacțiile utilizatorilor.

Unul dintre comentariile cele mai apreciate spune că „cel mai periculos loc din România e mai sigur decât Berlinul”, în timp ce altcineva comentează că unul dintre aspectele pozitive a fost faptul că nimeni nu i-a interzis să filmeze.

