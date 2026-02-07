Prima pagină » Social » Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare

Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor.
sursă foto: CFR SA
Petre Apostol
07 feb. 2026, 11:53, Social

Pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, manifestate prin ocupări nejustificate ale circuitelor de cale, se arată în comunicatul CFR.

Ca urmare, circulația trenurilor a fost restricționată pe ambele fire. Verificările au arătat distrugerea și sustragerea unor elemente esențiale pentru funcționarea sistemelor de semnalizare.

Compania mai precizează că, în vestul țării, la stația Petroșani, a fost constatată secționarea intenționată a cablurilor de alimentare ale instalației de bloc de linie automat, la ora 04:15.

Incidentul a dus la scoaterea din funcțiune a unor secțiuni din stație și a instalației între Petroșani și Bănița, pe ambele fire. Circulația trenurilor se desfășoară temporar în regim de cale liberă, în așteptarea finalizării lucrărilor de remediere.

CFR S.A. susține că a intervenit rapid pentru limitarea efectelor și restabilirea condițiilor de siguranță. Ambele cazuri au fost sesizate la Poliția Transporturi Feroviare.

Compania atrage atenția asupra gravității acestor fapte, care pot pune în pericol siguranța traficului feroviar. Totodată, reafirmă angajamentul de a colabora cu autoritățile pentru identificarea vinovaților, prevenirea unor incidente similare și recuperarea prejudiciilor.

