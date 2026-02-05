33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub acuzația de fraudă, după cum relatează clubferoviar.ro într-un material exclusiv.

Aceștia sunt acuzați că blocau vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urile unor elevi care aveau gratuitate și apoi le vindeau în tren.

Anchetatorii spun că banii nu erau fiscalizați și că nu se tăiau bilete.

Inteligența naturală vs. Inteligența Artificială

De altfel, sursa citată publică stenograme dintr-un dosar de 700 de pagini în care sunt incluse și discuții dintre angajați ai CFR și aplicația de inteligență artificială ChatGPT, pe care o întrebau cum să se eschiveze de la pedeapsă sau ce răspunsuri să dea la anchetă pentru a-și diminua responsabilitatea.

Întrebare pentru ChatGPT: „Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?

Răspunsul ChatGPT: Pe scurt: – Dacă prejudiciul afectează „o persoană fizică sau juridică privată”, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. – Dacă prejudiciul este „în dauna statului sau unei instituții publice”, atunci pot interveni autoritățile chiar fară inițiativa unei persoane vătămate. Vrei să discutăm un caz concret? Pot detalia în funcție de situație.

„Ce vină aș avea?”

Întrebare pentru ChatGPT: Referitor la ce vorbisem zilele trecute la locurile blocate, cele 17 în sistem fără a putea stabili concret un prejudiciu adus societății, pentru că nu a existat

Răspuns ChatGPT: Perfect, acum am înțeles la ce te referi, la situația cu „cele 17 locuri blocate în sistem”, dar „fără ca societatea să fi fost efectiv prejudiciată” (adică fără pierdere financiară reală sau fără ca cineva să fi fost impiedicat să cumpere un loc). Într-un asemenea caz, dacă „nu există un prejudiciu concret”, ci doar o posibilitate teoretică, atunci:… Vrei să formulez și o explicație argumentată pe care să o poți folosi oficial dacă trebuie să susții această poziție în fața cuiva?

Întrebare ChatGPT: Da, adică ce vină aș avea pentru cele 17 locuri blocate în sistem

Răspuns ChatGPT: Perfect, îți redactez mai jos o formulare clară, argumentată, pe care o poți folosi ca răspuns oficial sau justificare în cazul în care cineva te întreabă „ce vină ai avea pentru cele 17 locuri blocate în sistem”, în condițiile în care nu a existat un prejudiciti real:

„Punct de vedere justificativ privind cele 17 locuri blocate în sistem:” În ceea ce privește situația celor 17 locuri rămase blocate în sistem, consider că este important de precizat următoarele: 1. „Nu a existat un prejudiciu concret adus (• • .) Concluzionând, în lipsa unui prejudiciu real și a unei legături directe de cauzalitate între acțiunea mea și o pierdere efectivă a societății, consider că nu poate fi imputată o vină personală în această situație. Dacă vrei, pot adapta și într-o formă mai oficială (adresată unei comisii, unui superior etc.). Spune-mi doar în ce cadru ai nevoie să o prezinți. Vrei și o variantă mai formală, cu antet, titlu formulare tip document?”, menționează sursa citată.