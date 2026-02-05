Prima pagină » Social » Manole anunță sprijin pentru pensionari în martie și aprilie. Câți bani ar putea primi vârstnicii?

Florin Manole, ministrul Muncii, anunță acordarea sprijinului pentru pensionari din Pachetul de Solidaritate propus de PSD.
Daiana Rob
05 feb. 2026

Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a declarat Florin Manole, ministrul Muncii. 

Astfel, peste 2,8 milioane de pensionari ar putea primi un sprijin, în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026. Sprijinul ar fi acordat astfel:

Vârstnicii cu pensii mai mici de 1.500 de lei ar putea beneficia de un ajutor de 1.000 de lei. Cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei ar putea primi un ajutor de 800 de lei.

Pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei ar putea primi un sprijin de 600 de lei. 

 

 

