CFR condamnă comportamentele iresponsabile la trecerile la nivel cu calea ferată

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a condamnat ferm comportamentele periculoase surprinse într-un videoclip apărut în mediul online, care arată încălcări grave ale regulilor de siguranță la trecerile la nivel cu calea ferată.
Sursa foto: ADRIAN PICLISAN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
12 ian. 2026, 19:10

„Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării și a sistemelor de protecție, atât de către un conducător auto, cât și de către un pieton. (…) Ambele situații puteau conduce la pierderi de vieți omenești”, se arată în comunicatul CFR S.A. remis luni.

Compania subliniază că instalațiile de semnalizare și barierele automate au funcționat conform normelor.

„Conducătorul auto a forțat traversarea în timpul coborârii barierelor, iar pietonul a traversat calea ferată după coborârea completă a acestora, la o distanță extrem de mică față de locomotivă”, precizează CFR.

CFR reamintește că „factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel. Nerespectarea regulilor de circulație expune participanții la trafic unor riscuri majore și generează consecințe grave pentru toate persoanele implicate”.

Compania mai precizează: „Semnalele luminoase și sonore la trecerile cu bariere automate impun oprirea obligatorie, iar trenul are prioritate absolută. Forțarea trecerii sau distrugerea echipamentelor de siguranță constituie încălcări grave ale legii și pot avea urmări tragice.”

CFR S.A. a anunțat că va transmite imaginile autorităților competente, respectiv Poliției Române, pentru identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale.

Mesajul companiei este ferm: „Respectarea regulilor de siguranță și a timpului de așteptare salvează vieți. Trecerea la nivel nu iartă greșelile”.

