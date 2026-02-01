Ministerul Transporturilor dă calea ferată la fier vechi. La propriu

Guvernul pregătește trecerea a doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat, potrivit unei note de fundamentare elaborate de Ministerul Transporturilor.

Este vorba de „bunuri care fac parte din infrastructura feroviară publică interoperabilă a statului, propuse de către sucursală pentru disponibilizare motivat de următoarele aspecte: nu mai prezintă utilitate funcțională în exploatarea CF, au acumulat un grad avansat de uzură fizică și morală şi se află într-o stare avansată de degradare nemaiputând fi folosite în parametrii tehnici cu care au fost proiectate”, arată documentul, care insistă obsesiv pe ideea lipsei de utilitate funcțională, de uzare fizică și morală.

„Reglementarea procesului de scoatere din funcțiune”

„În conformitate cu prevederile art. 288 şi al art. 361 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R“ – S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării”, arată Nota de Fundamentare la Secțiunea 2 și publicată pe portalul ministerului Transporturilor.

„Nu mai prezintă utilitate funcțională”

Este vorba de 2,127 de km de linii ferate și 9 aparate interoperabile, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea CFR SA – Sucursala regională București.

Motivația oficială: infrastructura „nu mai prezintă utilitate funcțională”, este „uzată fizic și moral” și se află „într-o stare avansată de degradare”.

În continuare, documentul insistă obsesiv pe faptul că măsura propusă nu are niciun fel de impact: nici în economie, nici asupra mediului, nici asupra mediului de afaceri, nici asupra drepturilor cetățenilor, nici asupra bugetului.

Un nod feroviar istoric

CFR are deja aprobările necesare de la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA nr 24/2025), iar Statul Major General din cadrul MApN a avizat favorabil dezafectarea.

Ministerul precizează că această dezafectare a unui nod feroviar istoric nu va avea repercusiuni asupra circulației feroviare și insistă că nu sunt monumente istorice, nu fac obiectul unor litigii, nu sunt revendicate, nu sunt grevate de sarcini.