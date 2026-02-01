Prima pagină » Social » Ministerul Transporturilor dă calea ferată la fier vechi. La propriu

Ministerul Transporturilor dă calea ferată la fier vechi. La propriu

Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab urmează să fie scoși din funcțiune, valorificați sau casați, după ce Guvernul a decis că nu mai prezintă interes public.
Ministerul Transporturilor dă calea ferată la fier vechi. La propriu
Luiza Moldovan
01 feb. 2026, 14:23, Social

Guvernul pregătește trecerea a doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat, potrivit unei note de fundamentare elaborate de Ministerul Transporturilor.

Este vorba de „bunuri care fac parte din infrastructura feroviară publică interoperabilă a statului, propuse de către sucursală pentru disponibilizare motivat de următoarele aspecte: nu mai prezintă utilitate funcțională în exploatarea CF, au acumulat un grad avansat de uzură fizică și morală şi se află într-o stare avansată de degradare nemaiputând fi folosite în parametrii tehnici cu care au fost proiectate”, arată documentul, care insistă obsesiv pe ideea lipsei de utilitate funcțională, de uzare fizică și morală.

„Reglementarea procesului de scoatere din funcțiune”

„În conformitate cu prevederile art. 288 şi al art. 361 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R“ – S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării”, arată Nota de Fundamentare la Secțiunea 2 și publicată pe portalul ministerului Transporturilor.

„Nu mai prezintă utilitate funcțională”

Este vorba de 2,127 de km de linii ferate și 9 aparate interoperabile, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea CFR SA – Sucursala regională București.

Motivația oficială: infrastructura „nu mai prezintă utilitate funcțională”, este „uzată fizic și moral” și se află „într-o stare avansată de degradare”.

În continuare, documentul insistă obsesiv pe faptul că măsura propusă nu are niciun fel de impact: nici în economie, nici asupra mediului, nici asupra mediului de afaceri, nici asupra drepturilor cetățenilor, nici asupra bugetului.

Un nod feroviar istoric

CFR are deja aprobările necesare de la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA nr 24/2025), iar Statul Major General din cadrul MApN a avizat favorabil dezafectarea.

Ministerul precizează că această dezafectare a unui nod feroviar istoric nu va avea repercusiuni asupra circulației feroviare și insistă că nu sunt monumente istorice, nu fac obiectul unor litigii, nu sunt revendicate, nu sunt grevate de sarcini.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce salarii au casierițele de la LIDL, Carrefour, Kaufland și Mega Image acum, în 2026. Cine câștigă mai mulți bani
Gandul
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Cancan
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor