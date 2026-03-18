SEA SHIELD 2026: 2.500 de militari din România și din alte 12 state, la exercițiul din regiunea Mării Negre

Exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, cel mai amplu eveniment de instruire din acest an, va fi organizat de Forțele Navale Române în perioada 23 martie – 3 aprilie, la mare și la fluviu.

Cele două săptămâni vor cuprinde secvențe de instruire în cadru național, interinstituțional și multinațional, iar activitățile vor acoperi toate mediile de acțiune – maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru și aerian, și vor include scenarii complexe adaptate provocărilor actuale de securitate.

Vor lua parte peste 2.500 de militari din România și din alte 12 state partenere: Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia. Alături de aceștia în exercițiu vor mai fi angrenate 48 de nave și ambarcațiuni, 64 de vehicule de luptă, 10 aeronave și 10 sisteme autonome fără pilot.

1.500 de militari români

Forțele Navale Române vor participa cu aproximativ 1.500 de militari și cu 33 de nave și ambarcațiuni maritime și fluviale, printre care și trei fregate, două nave purtătoare de rachete, un dragor maritim, un vânător de mine, un monitor, două vedete blindate și patru vedete fluviale, 14 vehicule de luptă, patru sisteme autonome fără pilot și două elicoptere navalizate.

„Prin desfășurarea acestui exercițiu, structurile naționale și aliate își vor consolida procedurile de acțiune în comun și relațiile de cooperare, în vederea menținerii unui climat de securitate stabil în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice”, transmite MApN.