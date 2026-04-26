MApN va colabora cu o parte din firmele care au participat la exercițiul Eastern Phoenix

„Specialiștii Armatei Române au urmărit care sunt caracteristicele tehnice ale produselor pe care le-am văzut. Au observat cum lucrează aceste produse și ce sunt capabile să facă, urmând ca de săptămâna viitoare să facem o invitație oficială firmelor care se potrivesc cu nevoile Armatei Române”, a declarat Miruță, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Acesta a precizat că firmele selectate vor fi invitate să participe la operațiuni reale, „umăr la umăr” cu militarii Armatei Române. Ele sunt invitate și să doneze câteva dintre produsele lor, pentru ca acestea să poată fi folosite de militarii Armatei Române.

Acesta a mai precizat că MApN va face un formular de feedback, după care firmele care se califică „vor merge mai departe într-o interacțiune comercială”.

Acesta a precizat că inițiativa este „o premieră pentru Armata Română”, fiind vorba despre „cel mai amplu exercițiu militar organizat de Armata Română și NATO, în cadrul căruia companiile companiile din domeniul Apărării care produc drone, dar și soluții antidrone au avut posibilitatea să-și demonstreze capacitatea produselor lor.

Reamintim că exercițiul Eastern Phoenix, desfășurat la Poligonul „Capu Midia” din Constanța s-a încheiat, vineri. În cadrul acestui exercițiu au participat companii din industria de Apărare din țară, dar și din străinătate.