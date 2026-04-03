Exercițiu militar de amploare în Delta Dunării: trupe din 12 țări testează scenarii de criză în „Sea Shield 2026”

Delta Dunării a devenit, zilele aceste, scena unuia dintre cele mai importante exerciții militare organizate de România – „Sea Shield 2026”. La antrenamente au participat mii de militari din state aliate, care au luat parte la operațiuni navale și fluviale complexe.

Printre cele mai spectaculoase secvențe s-au numărat cele desfășurate pe Dunăre, unde forțele implicate au simulat un scenariu de criză: un grup de refugiați încerca să traverseze ilegal frontiera fluvială, în timp ce o ambarcațiune ostilă deschidea focul asupra acestora. Militarii români au intervenit pentru protejarea civililor și respingerea atacului. În cadrul exercițiului, au fost implicate nave ale flotilei fluviale, dar și trupe de infanterie marină, care au acționat coordonat pentru securizarea zonei și neutralizarea amenințărilor. Scenariile au inclus și prezența unor grupări teroriste simulate, menite să testeze capacitatea de reacție în situații limită.

O altă componentă importantă a antrenamentului a vizat gestionarea refugiaților. Potrivit scenariului, unele persoane au fost identificate ca prezentând risc, fiind preluate de jandarmi pentru verificări, în timp ce restul au fost transportate în siguranță către puncte special amenajate, unde urmau să primească asistență.

Exercițiul a implicat o colaborare strânsă între forțele navale, trupele terestre și instituțiile civile, într-un context care simulează condiții reale, inclusiv trafic naval intens.

„Sea Shield 2026” a reunit aproximativ 2.500 de militari, zeci de nave, vehicule de luptă și aeronave, precum și sisteme autonome fără pilot. Antrenamentele au început în luna martie și se încheie vineri, 3 aprilie, având ca scop principal creșterea capacității de reacție și cooperare între aliați în situații de criză.