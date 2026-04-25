Rodeanu, în urma dronei prăbușite la Galați: Este esențial ca SAFE sa treacă prin Parlament rapid

„Sunt parlamentar de Galați. Iar ceea ce s-a întâmplat, azi-noapte, nu este o discuție teoretică despre securitate, ci o realitate trăită aici, în comunitatea noastră. Prăbușirea unei drone de tip Geran într-o locuință dintr-un cartier al orașului arată clar că acest război nu rămâne dincolo de graniță. (…) Doar printr-o minune încărcătura explozibilă nu a detonat și nu s-a ajuns la pierderi de vieți omenești”, a scris Rodeanu, într-o postare publicată pe Facebook.

Vicepreședintele Comisiei de Apărare a precizat că MApN „are o prioritate foarte clară: rearanjarea și extinderea dispozitivelor de detecție și contracarare a dronelor, inclusiv în zone care până acum nu au fost vizate direct de incursiuni”, afirmând că Rusia generează noi riscuri care „trebuiesc gestionate rapid și respinsabil”.

„Susținem implementarea mecanismelor SAFE, care vizează dezvoltarea și integrarea unor capabilități moderne de detecție și interceptare, inclusiv prin producție aici, în România, și utilizarea unor tehnologii de ultimă generație, deja testate în condiții reale în războiul din Ucraina. Obiectivul este unul simplu și direct: o acoperire cât mai completă a teritoriului României și o capacitate reală de reacție”, a scris Rodeanu.

Rodeanu a precizat că „este esențial ca Programul SAFE să treacă prin Parlament rapid, fără blocaje”, dar și că „România trebuie guvernată eficient de miniștrii Apărării și ai Economiei, pentru a duce aceste proiecte din etapa de plan în cea de finalizare a contractării, dar și de implementare”.

„Nu este despre politică. Este despre siguranța oamenilor”, a declarat vicepreședintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților.