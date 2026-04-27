Elbit Systems inaugurează o nouă fabrică de drone lângă București

Compania israeliană Elbit Systems a deschis oficial o nouă unitate de producție în Chitila, unde sunt realizate componente pentru dronele Watchkeeper XR.
Rareș Mustață
27 apr. 2026, 15:10, Economic

Grupul israelian Elbit Systems a inaugurat, luni, fabrica Simultec, situată în apropiere de Bucuresti, marcând extinderea prezenței sale industriale pe piața locală. Noua facilitate este dedicată producției de componente pentru sistemele aeriene fără pilot de tip Watchkeeper XR, inclusiv cele comandate de MApN.

Simultec este o companie înregistrată în România, dar funcționează ca filială integral deținută de Elbit Systems. Grupul mai activează pe plan local prin alte entități precum AE Electronics și Elmet, consolidându-și astfel poziția în sectorul de apărare.

Odată cu această inaugurare, Elbit ajunge la șapte unități de producție în România, incluzând facilități existente în Măgurele, Brașov și patru locații din Bacău. Uri Maman, reprezentant al Elbit Systems, a precizat că există deja planuri de extindere a capacității de producție, fabrica având spațiul necesar pentru dezvoltări viitoare.

Tot în cadrul evenimentului de lansare, a fost realizat și primul zbor de test în România al sistemelor aeriene fără pilot destinate armatei, subliniind stadiul avansat al programului de înzestrare.

