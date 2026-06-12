Join Up! România ajunge la 130.000 de turiști și venituri de 91,6 milioane de euro

Biroul din România, operat de o echipă de 58 de specialiști în turism și condus de un management local, a devenit unul dintre cele mai performante din rețeaua internațională Join Up!, prezentă în zece țări.

În 2025, peste 130.000 de turiști au călătorit cu Join Up! România, iar valoarea medie a unui pachet turistic a depășit 700 de euro de persoană. Compania a operat zboruri charter cu plecare din 12 orașe din România, mizând încă de la intrarea pe piață pe extinderea regională și pe accesul turiștilor la vacanțe cu plecare directă din orașele de domiciliu.

În acest sezon, Join Up! România operează pachete turistice complete către destinații precum Turcia, Egipt – Sharm El Sheikh, Hurghada și Alamein -, Cipru, Tunisia, Grecia și alte piețe de vacanță.

„Rezultatele obținute confirmă că suntem o companie stabilă, cu o strategie clară de dezvoltare sustenabilă și cu ambiția de a construi pe termen lung”, declară Iulian Beiu, Managing Director Join Up! România.

Potrivit acestuia, evoluția companiei vine într-un context de piață competitiv și volatil, în care operatorul mizează pe investiții în tehnologie, echipă și calitatea produsului.

„Anul trecut ne-a oferit lecții valoroase și ne-a motivat să investim în ceea ce contează cel mai mult: tehnologie, echipă și calitatea produsului. Prin digitalizare, verticalizare și dezvoltarea portofoliului, ne propunem să consolidăm poziția Join Up! în România și să creștem alături de partenerii noștri din industrie”, adaugă Iulian Beiu.

În 2025, Join Up! România a accelerat și dezvoltarea pe segmentul B2C, prin deschiderea propriei rețele de agenții. Compania a ajuns la cinci unități locale, în Alba Iulia, Pitești, Ploiești, Ilfov și Timișoara.

În paralel, turoperatorul a continuat să colaboreze cu majoritatea agențiilor de turism din România. La nivel internațional, Join Up! a inaugurat și prima rețea de companii de management al destinației, parte a strategiei de dezvoltare pe verticală și de îmbunătățire a controlului asupra serviciilor locale.

Compania a anunțat, de asemenea, consolidarea operațiunilor interne, prin numirea unui director de operațiuni și extinderea departamentelor de Helpdesk, soluționare a reclamațiilor și transport aerian. Join Up! România și-a crescut garanția bancară în numerar la 400.000 de euro, sumă blocată în favoarea clienților prin Ministerul Turismului.

La nivel global, entitățile care operează sub brandul Join Up! sunt prezente în Ucraina, Republica Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, România și Ungaria. Grupul are un portofoliu de peste 1.600 de hoteluri, dintre care peste 160 exclusive, și distribuie pachete turistice prin aproximativ 10.000 de agenții de turism. Potrivit companiei, peste 5,5 milioane de turiști aleg anual vacanțe Join Up!, iar afacerile globale ale brandului depășesc 400 de milioane de euro.