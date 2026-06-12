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Influencerul Makaveli, întrebat de ce nu a declarat veniturile: „Nu am avut timp”. Adus în cătușe la Parchet pentru audieri

Influencerul Makaveli, pe numele său, Virgil Alexandru Zidaru, a fost dus, vineri, la Parchetul General pentru audieri, după ce a stat o noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.
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Daiana Rob
12 iun. 2026, 10:48, Social
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Confruntat de jurnaliști în cazul dosarului său, Makaveli a afișat o atitudine dură. Întrebat dacă este suprins de acuzațiile din dosar, influencerul a răspuns: „Dosarul cu Peșchir, trompetele lui Păcuraru să nu mai mintă populația!”

Chiar la ușa Parchetului General, influencerul susține că: „Prejudiciul e de 38.000 de euro, nu de milioane”.

Întrebat de ce nu și-a declarat veniturile, acesta spus: „Nu am avut timp”.

Makaveli este doar una dintre persoanele cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală, cu un prejudiciu cauzat care se ridică la aproximativ 3.324.147 de lei. El, alături de alți trei suspecți în dosar sunt acuzați că ar fi obținut bani din crearea de conținut fără de declare veniturile.

Potrivit G4 Media, Makaveli ar fi fostul consilier al Dianei Șoșoacă și a făcut parte și din campania lui Călin Georgescu de promovare pe TikTok în perioada alegerilor prezidențiale din 2024.

Primele audieri au avut loc, joi. În cazul influencerului, procurorii au dispus măsura controlului judiciar, iar acesta și-a petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției.

Potrivit G4 Media, în cursul zilei de joi, influencerului i s-a făcut rău și a fost dus sub escorta poliției la Spitalul Floreasca. Acesta a fost readus ulterior la audieri.

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