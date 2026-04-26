Fragmentele de dronă din Tulcea au încărcătură explozivă

„Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează. duminică, 26 aprilie, în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezența unei încărcături explozive. Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile”, informează MApN.

Potrivit armatei, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un loc special amenajat.

Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO ALERT, informează MApN.

„Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, potrivit sursei citate.

Incidentul vine la doar o zi după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o dronă a căzut într-o gospodărie din Galați. Acea dronă era una de tip Geran-2, cu încărcătură explozivă, care a fost detonată controlat sâmbătă, la prânz, de geniști.

Reamintim că sâmbătă după amiază, în localitatea Văcărești au mai fost identificate niște fragmente aparținând unei alte drone, iar atunci, specialiștii au intervenit la fața locului pentru cercetări, dar și probe.