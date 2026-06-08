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Atac cu dronă asupra unui tren care leagă Moscova de Crimeea. O persoană a fost ucisă

Un atac cu drone ucrainene asupra unui tren care călătorea de la Moscova la Simferopol, în Crimeea, s-a soldat cu un mort și un rănit, a anunțat luni dimineață liderul peninsulei anexate de Rusia în 2014.
Atac cu dronă asupra unui tren care leagă Moscova de Crimeea. O persoană a fost ucisă
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
08 iun. 2026, 09:31, Știri externe
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„În urma unui atac cu drone inamice asupra locomotivei unui tren de pasageri de pe linia Moscova-Simferopol, mecanicul a fost rănit, iar mecanicul asistent a fost ucis, conform datelor preliminare”, a scris Serghei Aksyonov pe Telegram, fără a specifica unde se afla trenul în momentul atacului, potrivit Le Figaro.

„Pasagerii nu au fost răniți”, a adăugat el. Grand Service Express, care operează servicii între Crimeea și Rusia, a anunțat că și-a suspendat operațiunile pe peninsulă. Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu drone asupra teritoriilor ocupate și a Rusiei, ca represalii pentru bombardamentele zilnice rusești asupra propriului teritoriu.

Miercuri, un atac cu dronă ucraineană asupra unui autobuz care călătorea de la Moscova la Simferopol a ucis șapte persoane în regiunea Donețk controlată de Moscova, potrivit autorităților pro-ruse.

Kievul le cere aliaților săi occidentali mai mult sprijin pentru a garanta aprovizionarea cu muniții pentru sistemele sale de apărare aeriană, în timp ce Rusia continuă bombardamentele zilnice asupra Ucrainei. Eforturile diplomatice de a ajunge la o soluționare negociată a conflictului, care durează de mai bine de patru ani, au ajuns într-un impas.

Zelenski cere „dialog direct” între Ucraina și Rusia

În urma unei întâlniri cu  președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc duminică la Londra, liderii francez, german și britanic și-au exprimat sprijinul pentru propunerea acestuia de a avea loc un „dialog direct” între Ucraina și Rusia, „cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei” .

Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz au salutat apelul președintelui Zelenski pentru o încheiere negociată a războiului , după ce acesta a propus o întâlnire directă cu Vladimir Putin într-o scrisoare trimisă joi. Președintele rus a răspuns că nu vede rostul unei astfel de întâlniri până când nu va fi negociat în prealabil un acord pentru încheierea războiului.

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