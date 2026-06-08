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Alertă în Republica Moldova. O dronă a explodat în raionul Orhei. Autoritățile spun că nu există victime

Duminică spre luni, a dronă a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova, fără a provoca victime. Autoritățile investighează acum circumstanțele incidentului.
Alertă în Republica Moldova. O dronă a explodat în raionul Orhei. Autoritățile spun că nu există victime
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Maria Nițu
08 iun. 2026, 08:07, Social
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Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în extravilanul satului Lopatna, din raionul Orhei, relatează Ziarul de Gardă.

Potrivit autorităților, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar ancheta este în continuare în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția din Orhei a fost alertată în jurul miezului nopții de un localnic din satul Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut în afara localității, după care acesta a explodat.

La fața locului au intervenit imediat grupa operativă, echipele specializate și serviciile de intervenție. Oamenii legii au transmis că „zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”.

Totodată, în zonă au ajuns specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale Orhei, care „au evaluat riscurile și au efectuat cercetările necesare”.

În urma primelor verificări, autoritățile din Moldova au constatat că nu există persoane rănite și nici victime în urma exploziei.

Ancheta a continuat și în dimineața zilei de luni, 8 iunie, când echipele specializate au reluat cercetările la fața locului.

Instituțiile responsabile au precizat că documentarea cazului continuă. Autoritățile colaborează în acest moment cu structurile naționale „pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”.

„La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare. În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită. În această dimineață cercetările de specialitate au fost reluate, iar Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele”, a transmis Poliția Republicii Moldova, luni dimineață, pe pagina sa de Facebook.

Incidentul vine în contextul în care, de la începutul invaziei rusești în Ucraina, autoritățile din Republica Moldova au raportat de mai multe ori încălcări neautorizate ale spațiului aerian, de către dronele rusești.

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