Republica Moldova nu prelungește starea de alertă în sectorul energetic. Riscurile cu aprovizionarea se mențin

Ministerul Energiei de la Chișinău a anunțat miercuri că starea de alertă, instituită în contextul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, a expirat în 23 iunie și nu va fi prelungită.

Cu toate acestea, oficialii de la Chișinău admit că se mențin unele riscuri în ceea ce privește aprovizionarea.

„Decizia a fost luată în urma analizei evoluțiilor recente de pe piața energetică inclusiv în context regional, și are drept scop revenirea la funcționarea deplină a mecanismelor pieței energiei electrice și pieței produselor petroliere, în pofida menținerii în continuare a unor riscuri privind aprovizionarea”, a transmis Ministerul Energiei.

Instituția anunță că menține un nivel ridicat de monitorizare și de pregătire pentru eventuale situații de criză.

Pe durata stării de alertă, au fost implementate măsuri care au contribuit la menținerea stabilității sistemului electroenergetic și au permis evitarea costurilor semnificative asociate activării mecanismelor de ajutor de avarie.

Energia locală a acoperit 40% din consum

Pe parcursul lunii aprilie 2026, energia electrică livrată în baza contractelor de urgență a fost necesară doar timp de patru ore, în zile cu niveluri atipic de ridicate ale consumului.

Totodată, ministerul arată că limitarea temporară a capacității de export în intervalele de consum maxim și măsurile de eficientizare a consumului intern au contribuit la consolidarea securității energetice și la reducerea presiunii asupra sistemului.

Ministerul mai spune că a crescut continuu și producția de energie din surse regenerabile și că în aprilie, mai și iunie energia produsă local, inclusiv regenerabilă, a acoperit circa 40% din consum.

„Pe partea de produse petroliere, este de menționat că, evaluările efectuate la data de 23 iunie 2026 arată că piața produselor petroliere din Republica Moldova continuă să funcționeze în condiții normale, fără perturbări majore ale aprovizionării și fără riscuri de deficit. Operatorii economici dispun de stocuri comerciale suficiente, iar fluxurile de import sunt menținute prin canalele logistice existente. Nu există riscuri iminente de întrerupere a aprovizionării cu produse petroliere”, se mai arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.