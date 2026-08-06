Ministerul Energiei a publicat recomandările oficiale privind reducerea voluntară a consumului în orele de vârf. Guvernul dezbate joi Planul de pregătire pentru riscuri în domeniu

Oficialii Ministerului Energiei subliniază că România traversează o situație energetică de criză, generată în principal de seceta severă și de reducerea accentuată a debitului Dunării, care a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 40 de ani. Conform prognozelor hidrologice, această situație este estimată să se mențină și în perioada următoare, fără perspective de ameliorare pe termen scurt.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi se află u proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice, al căruit draft nu a fost încă publicat.

Premierul și ministrul interimar al Energiei Ilie Bolojan a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de curent, și a anunțat că Guvernul lucrează la un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie, în contextul în care România se află, din 1 august, în stare de alertă după închiderea uneia dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă, reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificativă a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României, iar hidrocentralele de pe Dunăre, o pondere de 10-15%, la nivel multianual.

Și Transelectrica, operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, care are sub umbrela sa Dispecerul Energetic Național, a subliniat miercuri seara că actualele condiții excepționale generate de seceta severă afectează sistemul electroenergetic național dar și pe cele din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării și a pus accent pe importanța continuării reducerii voluntare a consumului de energie pentru stabilitatea sistemului.

Apelul Ministerului Energiei

Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie, prin măsuri voluntare, la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19:00-23:00, până la data de 31 august 2026, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării.

Potrivit sursei citate, măsurile au caracter preventiv și urmăresc reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național în orele de vârf, protejarea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale, precum și diminuarea riscului aplicării unor măsuri restrictive.

Oficialii precizează că Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, ANRE, Nuclearelectrica și celelalte autorități implicate acționează coordonat pentru mobilizarea capacităților disponibile de producție, asigurarea importurilor necesare și menținerea echilibrului dintre producție și consum, astfel încât Sistemul Energetic Național să funcționeze în condiții de siguranță.

Situația la zi

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.400 m³/s, valoare similară minimului istoric înregistrat în anul 1985 și mult sub media multianuală a lunii august, de aproximativ 3.900 m³/s.

Pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie 2026. Decizia a fost luată preventiv, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, fără impact asupra populației, personalului centralei sau mediului.

„Eforturile autorităților sunt concentrate asupra menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, a Unității 2 de la Cernavodă. La bifurcația Bala-Dunărea Veche sunt derulate intervenții tehnice pentru redistribuirea temporară a debitelor și menținerea nivelului necesar în bazinul de aducțiune al centralei”, se arată în document.

Astfel, pentru gestionarea efectelor scăderii producției de energie electrică, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a declarat, în data de 31 iulie 2026, stare de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile. Guvernul a alocat fonduri pentru intervențiile de la Dunăre, iar Transelectrica dispune măsurile operative necesare pentru funcționarea SEN, inclusiv mobilizarea producției disponibile, asigurarea unor capacități transfrontaliere cât mai mari, pentru a permite asigurarea necesarului de energie prin import și, dacă este necesar, reducerea consumului de energie electrică.

În paralel:

capacitățile disponibile de producție pe gaze naturale și cărbune sunt mobilizate la un nivel cât mai ridicat;

producția hidro este programată cu prioritate în orele de seară;

sunt accelerate procedurile de autorizare și punere în funcțiune a unor noi capacități de producție și stocare;

sunt utilizate capacitățile de import disponibile și mecanismele de sprijin regional;

Ministerul Energiei se află în contact direct cu marii consumatori industriali pentru identificarea unor reduceri voluntare și controlate ale consumului.

Recomandări pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 și să reprogrameze aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.

Pot fi reprogramate:

utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase;

folosirea uscătorului de rufe;

încărcarea autovehiculelor electrice;

utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat;

folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice.

De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate.

„Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor”, au subliniat oficialii.

Recomandări pentru consumatorii industriali cu un consum anual de peste 50.000 MWh

Autoritățile le recomandă marilor consumatori industriali să analizeze posibilitatea reducerii voluntare a consumului de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, acolo unde specificul procesului tehnologic și cerințele de siguranță permit acest lucru.

Măsurile pot include reprogramarea unor procese flexibile, utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare și evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare în orele de vârf.

Companiile sunt rugate să transmită Ministerului Energiei, la adresa mail [email protected], respectiv [email protected], precum și furnizorului de energie electrică cu care au încheiat contractul de furnizare:

măsurile care pot fi aplicate;

perioada și intervalul orar de aplicare;

reducerea estimată a consumului, exprimată în MW sau MWh;

numele, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate pentru coordonare.

„Reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor, protecția angajaților, continuitatea proceselor critice sau obligațiile privind protecția mediului”; arată Ministerul Energiei.

Recomandări pentru consumatorii noncasnici cu un consum anual sub 50.000 MWh

Companiile și ceilalți consumatori noncasnici sunt încurajați să reducă voluntar consumul în intervalul 19:00-23:00, acolo unde activitatea permite.

Pot fi avute în vedere măsuri precum reducerea iluminatului neesențial, oprirea echipamentelor neutilizate, evitarea încărcării autovehiculelor electrice în orele de vârf și reprogramarea activităților cu un consum ridicat.

Pentru ajustarea prognozelor de consum și a proceselor de achiziție și echilibrare, măsurile avute în vedere vor fi comunicate furnizorului de energie electrică.

Recomandări pentru instituțiile publice

Instituțiile publice sunt solicitate să reducă, acolo unde specificul activității permite, consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00.

Măsurile pot viza:

oprirea iluminatului arhitectural și decorativ;

reducerea iluminatului în spațiile neutilizate;

oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului;

limitarea climatizării în spațiile neocupate;

reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat.

„Aceste recomandări nu vizează spitalele, serviciile de urgență, unitățile de intervenție, sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică sau alte servicii publice esențiale. Nicio măsură nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța cetățenilor sau continuitatea serviciilor indispensabile”, precizează ministerul.

Recomandări pentru prosumatorii care dețin sisteme de stocare

Prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să își încarce sistemele de stocare în intervalul 11:00–17:00, în special din producția proprie, și să utilizeze energia stocată în intervalul 19:00–23:00.

În acest mod, prosumatorii își pot reduce consumul din rețea exact în perioada în care Sistemul Energetic Național este cel mai solicitat. Se recomandă evitarea încărcării bateriilor din rețea în orele de vârf.

Fiecare reducere contează

„Mutarea consumului flexibil din intervalul de seară către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori. Fiecare megawatt economisit în orele de vârf reduce necesarul de import, sprijină echilibrarea Sistemului Energetic Național și contribuie la protejarea alimentării populației, a serviciilor esențiale și a activității economice”, subliniază autoritățile.

„Ministerul Energiei monitorizează permanent evoluția producției, a consumului, a importurilor și a nivelului Dunării. Orice modificare relevantă sau măsură suplimentară va fi comunicată prin canalele oficiale. Recomandările sunt voluntare, temporare și preventive. Scopul lor este traversarea acestei perioade fără întreruperi și evitarea unor măsuri mai restrictive. Vă mulțumim tuturor pentru implicarea și responsabilitatea de care dați dovadă în această perioadă extrem de dificilă energetic la nivel european!”, au conchis oficialii.