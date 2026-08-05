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Eclipsa din 12 august va reduce producția de energie solară în Europa. Minus de până la 9.700 MW

Eclipsa de Soare din 12 august va determina o scădere temporară a producției de energie fotovoltaică în Europa, însă operatorii de rețea spun că nu sunt așteptate perturbări în alimentarea cu energie electrică.
Eclipsa din 12 august va reduce producția de energie solară în Europa. Minus de până la 9.700 MW
Eclipsă parțială de soare în București, 2022. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
05 aug. 2026, 20:53, Economic
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Operatorul național al rețelei de transport a energiei electrice din Franța, RTE, a anticipat miercuri o scădere rapidă, dar temporară, a producției fotovoltaice în timpul eclipsei solare din 12 august, care va traversa Europa.

„În câteva zeci de minute, scăderea și apoi revenirea luminii solare vor determina variații rapide ale producției fotovoltaice”, a transmis RTE într-un comunicat, citat de Le Figaro.

În timpul eclipsei din 12 august, Soarele va fi acoperit complet în unele zone din Europa, precum nordul Spaniei, și parțial în alte regiuni, inclusiv în România.

Fenomenul atât de așteptat de publicul larg reprezintă o provocare tehnică pentru operatorii de rețea, care au sarcina de a menține în permanență echilibrul între oferta și cererea de energie electrică.

Minus de aproape 9.700 MW în timpul eclipsei

În momentul de vârf al eclipsei, producția solară europeană ar urma să scadă cu aproape 9.700 MW, echivalentul a 3,7% din capacitățile solare instalate în UE.

Evenimentul astronomic va fi monitorizat de asociația operatorilor europeni din energie. RTE a spus pentru AFP că nu prevede „niciun impact asupra consumatorilor” francezi în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică, eclipsa având loc la sfârșitul zilei, adică după ce vârfurile de producție solară au trecut.

RTE subliniază că astfel de fenomene astronomice sunt acum bine cunoscute de operatorii de rețea, iar sistemele energetice sunt pregătite să gestioneze variațiile rapide ale producției de energie solară.

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