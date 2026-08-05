Eclipsa de Soare din 12 august, vizibilă din România. Unde se vede cel mai bine și la ce oră începe

Acoperirea maximă a Soarelui va fi de aproximativ 34% în zona orașului Carei și în localitățile învecinate, ceea ce face din nord-vestul țării cea mai bună regiune pentru observarea eclipsei parțiale din 12 august.

Eclipsa va începe în jurul orei 20.20 și are maximul în preajma momentului de apus al Soarelui.

Eclipsa va dura cel mult 26 de minute pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin.

Rate de acoperire de peste 30% se vor mai înregistra în Arad, Marghita, Oradea, Salonta și Satu Mare. Lista completă a orașelor și orele de începere pot fi consultate pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cum poate fi observată eclipsa

Specialiștii spun că eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, arată reprezentanții Observatorului.

Conform acestora, marginea Lunii va atinge discul Soarelui.

„Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice”, avertizează specialiștii.

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă de la noi se va produce pe 2 august 2027.

Eclipsă totală în alte zone

În timp ce în România fenomenul va fi doar parțial, în alte zone ale Europei eclipsa va fi totală.

Eclipsă totală de Soare va traversa, la 12 august 2026, regiuni din Arctica și din vestul Europei, oferind locuitorilor și turiștilor din Islanda și Spania unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice.

Fenomenul se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare și acoperă complet discul solar pentru observatorii aflați în interiorul unei benzi înguste, cunoscută drept traseul totalității, relatează Starlust.

Eclipsa totală va putea fi urmărită din Groenlanda, vestul Islandei, nordul Spaniei, nordul Rusiei și dintr-o zonă restrânsă a Portugaliei.