Ce urmează pentru economia României? Nazare prezintă estimările pentru 2026 și 2027: „Premise solide pentru o revenire economică mai consistentă”

Nazare a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele estimări privind evoluția economiei și a finanțelor publice pentru perioada 2026-2027. Ministrul interimar susține că Guvernul își menține prognoza de creștere economică și ținta de reducere a deficitului bugetar.

Potrivit acestuia, scenariul de bază rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea obiectivului va depinde de evoluția economiei în trimestrele al treilea și al patrulea.

„Ne bazăm în special pe un an agricol bun și pe continuarea ritmului foarte bun din construcții, sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor șocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozității antreprenorilor și mediului de business legitim”, spune Nazare.

Estimarea actuală a inflației este de 5-6%

În privința inflației, ministrul a declarat că procesul de dezinflație este estimat să înceapă în perioada august-septembrie, după ce tensiunile internaționale au amânat această evoluție.

„Contextul internațional, inclusiv conflictul din Iran și efectele acestuia asupra prețurilor la energie și carburanți, a întârziat acest proces. Estimarea actuală este o inflație de 5-6%, nu de 4% conform scenariului inițial, însă direcția rămâne una de scădere”.

Potrivit ministrului, odată cu reducerea inflației este așteptată și o revenire treptată a consumului spre finalul anului, în special în trimestrul al patrulea, pe fondul unei baze de comparație mai favorabile și al temperării creșterii prețurilor.

Dobânzile s-ar putea reduce

Nazare a abordat și perspectiva costurilor de finanțare. Ministrul interimar arată că există condiții pentru o reducere a dobânzilor dacă dezinflația se confirmă și deficitul bugetar rămâne în parametrii asumați.

„Dacă procesul de dezinflație se confirmă și deficitul rămâne în parametrii asumați, avem premisele pentru o ușoară reducere a dobânzilor. În același timp, rămânem prudenți, deoarece costurile de finanțare sunt influențate atât de contextul internațional, cât și de nivelul deficitului și al datoriei publice”.

Acesta a adăugat că, la finalul lunii iunie, cheltuielile cu dobânzile erau cu aproximativ 4 miliarde de lei peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Referitor la deficitul bugetar, ministrul a spus că Executivul își menține obiectivul de reducere a acestuia și consideră consolidarea fiscală esențială pentru reducerea costurilor de finanțare și creșterea încrederii investitorilor.

În ceea ce privește investițiile, Nazare a anunțat că acestea continuă într-un ritm susținut.

„Continuăm în ritm susținut, cu 9 miliarde de lei în plus în primele șase luni, sprijinite inclusiv de accelerarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR. Aceste investiții susțin activitatea economică și creează premise pentru revenirea creșterii”, spune Nazare.

Menținerea ratingului suveran, un semnal important

Ministrul a vorbit și despre evaluarea României de către agențiile de rating. Nazare subliniază că menținerea calificativului de către Fitch reprezintă un semnal important pentru piețele financiare.

„Am reușit să menținem ratingul suveran al României în prima evaluare din această vară, a agenției Fitch, într-un moment important pentru credibilitatea țării pe piețele financiare internaționale. Acest rezultat contribuie la menținerea încrederii investitorilor și la stabilitatea finanțării statului”.

Pentru 2027, ministrul apreciază că există perspective mai bune pentru economie dacă vor continua măsurile de consolidare fiscală și investițiile.

O revenire economică solidă în 2027

„Dacă vom continua consolidarea fiscală, vom menține ritmul investițiilor și vom valorifica fondurile europene, există premise solide pentru o revenire economică mai consistentă începând cu anul următor”, a afirmat Nazare.

Nazare a avertizat însă că mediul economic internațional rămâne volatil și a susținut că statul trebuie să dea primul exemplu în ceea ce privește disciplina bugetară.

„În acelaşi timp, nu putem cere disciplină mediului privat fără să demonstrăm disciplină în administrarea banului public. Acesta este principiul care trebuie să stea la baza perioadei următoare. Consolidarea fiscală nu este un scop în sine și nici un exercițiu tehnic, ci condiția necesară pentru o economie mai stabilă, costuri de finanțare mai reduse și un mediu de afaceri mai competitiv. Antreprenorii au nevoie de predictibilitate, de reguli clare și de un stat care își respectă propriile angajamente. La fel cum companiile sunt obligate să își gestioneze responsabil resursele și să își plătească obligațiile, și statul trebuie să își prioritizeze cheltuielile, să elimine risipa, să crească eficiența administrației și să folosească fiecare leu public cu responsabilitate”, a conchis ministrul interimar.