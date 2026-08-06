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Articol susținut de Citadina 98

VIDEO & FOTO | Modernizarea Falezei Dunării din Galați / Primăria clarifică impactul asupra mediului și anunță că peste 3.000 de arbori noi vor fi plantați

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Departamentul Economic
06 aug. 2026, 12:13, Economic
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Primăria Municipiului Galați a oferit clarificări oficiale cu privire la proiectul de modernizare a Falezei Dunării, în urma controverselor din spațiul public legate de numărul de arbori afectat de șantier. 

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Administrația locală și echipa de proiectare au subliniat că cifra de 900 de arbori menționată în avize reprezintă un scenariu maxim de lucru, iar la finalul lucrărilor zona va beneficia de o creștere netă a fondului vegetativ, scrie Monitorul de Galați. 

Investiția pe termen lung — proiectată pentru o durată de viață de 50 până la 80 de ani — vizează reabilitarea infrastructurii pietonale, a spațiilor verzi, a apărării de mal și extinderea rețelei de piste dedicate mobilității alternative (biciclete, alergare și role).

Structura intervențiilor și explicațiile tehnice

În cadrul unei conferințe de presă de peste două ore, primarul Ionuț Pucheanu și experții de mediu implicați în proiect au detaliat că o componentă majoră din arborii vizați pentru eliminare este alcătuită din exemplare deja deteriorate sau neconforme normelor urbane:

  • 200 de arbori uscați sau afectați de boli;
  • 120 de oțetari (specie invazivă supusă reglementărilor europene de eradicare);
  • 113 pomi fructiferi (70 de corcoduși și 43 de duzi), nepermisi pe domeniul public;
  • 50 de plopi, ale căror sisteme radiculare pun în pericol stabilitatea taluzului și a structurilor de apărare a malului Dunării.

Edilul a clarificat că marcajele efectuate de constructori pe teren indică ariile de lucru ale șantierului, nu decizii definitive de tăiere:

„Vom face tot posibilul pentru a proteja copacii sănătoși și importanți pentru Faleză. Constructorii vor încerca să salveze fiecare arbore expus lucrărilor prin transplantare sau prin adaptarea traseelor tehnice. În plus, copacii înlăturați vor fi înlocuiți cu 3.000 de arbori adecvați. Practic, numărul total de copaci de pe Faleză va crește cu o treime.” — Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați

Protecția mediului și infrastructura de mobilitate

Proiectul include cerințe speciale de mediu, printre care reamplasarea și protejarea coloniilor de lilieci (specii protejate la nivel național și european) identificate în arborii maturi.

Etapa de relocare va fi derulată înaintea oricărei intervenții majore în teren. Din punct de vedere al soluțiilor de trafic pietonal și de agrement, arhitecții au optează pentru amplasarea pistelor de biciclete și alergare la baza taluzului. Această decizie tehnică a fost luată pentru a optimiza ocuparea terenului și pentru a evita consumul suplimentar din suprafața utilă a spațiului verde.

Cea mai lungă faleză de pe cursul Dunării urmează să fie transformată radical în următorii doi ani, în cadrul unui proiect amplu de revitalizare în valoare de peste 226 de milioane de lei, după cum au anunțat Primăria Municipiului Galați și compania gălățeană Citadina 98, una dintre firmele implicate în proiect. Intervențiile vor redefini întreaga promenadă de peste 3,5 kilometri, oferind gălățenilor și turiștilor un spațiu modern, sigur și adaptat pentru relaxare și activități în aer liber. Lucrările au început pe 03 august 2026.

Detalii tehnice și finanțare

  • Durata lucrărilor: 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.
  • Investiție: 226.034.991,40 lei (din care peste 174 de milioane de lei reprezintă fonduri eligibile).
  • Sursa de finanțare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027, prin proiectul „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”.
  • Executant: Lucrările de proiectare și execuție vor fi realizate de Asocierea Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Old Road Construct SRL (lider de asociere Tancrad SRL).

Articol preluat din Economedia.ro

Sursa foto: Facebook/ Ionuț Pucheanu

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