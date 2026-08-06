Primăria Municipiului Galați a oferit clarificări oficiale cu privire la proiectul de modernizare a Falezei Dunării, în urma controverselor din spațiul public legate de numărul de arbori afectat de șantier.

Administrația locală și echipa de proiectare au subliniat că cifra de 900 de arbori menționată în avize reprezintă un scenariu maxim de lucru, iar la finalul lucrărilor zona va beneficia de o creștere netă a fondului vegetativ, scrie Monitorul de Galați.

Investiția pe termen lung — proiectată pentru o durată de viață de 50 până la 80 de ani — vizează reabilitarea infrastructurii pietonale, a spațiilor verzi, a apărării de mal și extinderea rețelei de piste dedicate mobilității alternative (biciclete, alergare și role).

Structura intervențiilor și explicațiile tehnice