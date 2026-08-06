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Cseke Attila: „Până la sfârșitul lunii vom finaliza cele 110 creșe pe care le-am dorit prin PNRR”

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că până la sfârșitul lunii august „vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit prin PNRR”. De asemenea, a adăugat că va fi realizată o evaluare a programului de construire de creșe „Sfânta Ana”, în această toamnă sau până la sfârșitul anului.
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Ioana Târziu
06 aug. 2026, 09:57, Economic
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În cadrul unei conferințe de presă realizată la inaugurarea unei noi creșe din Capitală, Ministrul interimar al Dezvoltării Cseke Attila a declarat că „suntem la 96-a creșă inaugurată, iar săptămâna viitoare vom ajunge la 100”.

România, pe ultimul loc în UE la numărul de creșe disponibile în 2021

El a transmis că în urmă cu cinci ani, atunci când a fost inițiat proiectul, „România era pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de locuri disponibile pentru vârsta antepreșcolară, față de alte state membre”.

Cseke Attila a precizat că problema demografică este „provocare care există acum în România”.

„Programul guvernamental de construire de creșe «Sfânta Ana» are în portofoliu astăzi 247 de construcții de creșe. Din care 110 se finanțează din fonduri europene din PNRR, care se finalizează în această lună până la sfârșitul lunii august”, a transmis ministrul.

Se vor finaliza „110 creșe până la sfârșitul lunii august”

Potrivit acestuia, „suntem la a 96-a creșă inaugurată, săptămâna viitoare vom ajunge la 100. Până la sfârșitul lunii august în mod cert vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit în PNRR”.

Ministrul interimar al Dezvoltării a specificat și că toate celelalte creșe, care sunt în curs de execuție în diverse stadii, își vor urma cursul și vor fi executate și finalizate pe finanțare națională.

„În toamna acestui an, la sfârșitul acestui an, dorim să facem o evaluare a acestui program”, a mai adăugat Cseke Attila.

Mai mult, a precizat că este nevoie de astfel de proiecte și în marile orașe și zonele metropolitane.

În București este a doua creșă finalizată după creșa din sectorul 2. Mai avem o creșă la fel în sectorul 6. La sfârșitul acestei luni o finalizăm”. De asemenea, mai este „aprobată construirea unei creșe în sectorul 3, pe finanțare națională”, conform ministrului.

Județele în care va continua proiectul

El a transmis că „acest program guvernamental de construire creșe, «Sfânta Ana», finanțează nu numai construcția și nu numai toate dotările și echipamentele necesare funcționării. Practic această creșă se predă la cheie autorității locale. Dar din 2022 cheltuielile de funcționare a creșelor au fost preluate la bugetul Ministerului Educației. Înainte ele erau în sarcina exclusivă autorităților locale”.

Acest program „merge mai departe mâine în județul Constanța. Săptămâna viitoare va continua în Hunedoara, Arad, Cluj, Galați și apoi Botoșani”, a mai declarat ministrul.

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