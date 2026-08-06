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Presa spaniolă despre Digi: Nu se teme să „fure” clienți. Pierderile rivalilor îi alimentează creșterea pe mobil

Digi crește rapid în Spania, atrăgând clienți de la rivali, în special pe segmentul de telefonie mobilă. Operatorul depășește constant 100.000 de portări lunare și își consolidează poziția în piață.
Presa spaniolă despre Digi: Nu se teme să „fure” clienți. Pierderile rivalilor îi alimentează creșterea pe mobil
Sursa foto: Digi Espana
Mădălina Dinu
06 aug. 2026, 10:39, Economic
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Digi își continuă traiectoria de creștere promisă noilor acționari după listarea la bursă în Spania. Compania și-a construit oferta pentru investitori pe ideea de a fi operatorul de telecomunicații cu cel mai mare potențial de expansiune. O parte importantă din acest avans, atât pe segmentul de internet fix, unde a depășit deja Vodafone și ocupă locul trei în țară, cât și pe cel de telefonie mobilă, vine din capacitatea de a atrage clienți de la concurență, notează merca2.

Potrivit celui mai recent raport al operatorului low-cost, Digi a înregistrat peste 1.049.800 portări în primele șapte luni ale anului, în creștere cu peste 14% față de aceeași perioadă din 2025. Doar în iulie, compania a raportat peste 139.000 de portări, dintre care peste 119.000 pentru linii mobile. În același timp, a adăugat peste 19.800 de portări pe segmentul fix. Astfel, operatorul ajunge la 23 de luni consecutive, din septembrie 2024, cu peste 100.000 de schimbări de linie lunar.

Aceasta reprezintă un avantaj competitiv clar față de rivali. Principala îndoială a analiștilor privind Digi și concurenții săi era dificultatea de a atrage clienți noi pe piețe mature precum Spania. Capacitatea de a prelua utilizatori de la alte rețele oferă însă companiei o marjă de creștere pe care ceilalți operatori, cu același model de prețuri, nu o au.

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